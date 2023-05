Mauricio Macri atacó al Gobierno por el dato de inflación: "No están haciendo nada, absolutamente nada"

Dos días después de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunciara una inflación mensual del 8,4%, el ex presidente Mauricio Macri expresó su descontento con la gestión actual y la falta de medidas concretas para frenar la escalada inflacionaria.



Nunca quisieron bajar la inflación. https://t.co/hA4xtF9rB0 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 14, 2023

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Macri afirmó: "Es inexacto decir que el gobierno de los Fernández y Sergio Massa está fracasando en su lucha contra la inflación. Porque ni siquiera lo están intentando". Según el ex presidente, durante estos años de mandato, no se ha tomado ninguna medida efectiva para reducir la inflación, y los controles de precios y el patrullaje policial en los supermercados resultan ineficientes.

Macri destacó: "Lo único que sirve es ordenarse, ordenar las cuentas públicas y que nunca jamás el Banco Central imprima billetes para financiar el Estado, por ejemplo". Haciendo referencia a otros países de América del Sur que han superado hiperinflaciones, agregó: "Es lo que hicieron los países de América del Sur que también sufrieron hiperinflaciones como nosotros y hoy tienen en un año menos inflación que nosotros en un mes".

El ex presidente criticó la cultura política del gobierno actual, señalando: "Porque su cultura política está basada en no hacerse cargo de nada y porque tienen ideas equivocadas, antiguas y marginales sobre por qué existe la inflación". Insistió en que el gobierno persiste en culpar a la falta de dólares y a las restricciones externas, afirmando: "Insisten con la falta de dólares, la restricciones externa o inflación multicausal, todos conceptos que ya no usa nadie fuera del país (quizás solo en Venezuela)".

Macri concluyó su mensaje con una crítica contundente: "Por eso, con ideas equivocadas y cobardía política, nunca les iba a ir bien con la inflación. Todos los meses se sorprenden con el dato del INDEC, como si fuera una cuestión de magia, y no se dan cuenta de que no están haciendo nada, absolutamente nada, para bajarla. Más bien al revés: siguen aumentando el gasto, para la política y para unos pocos. Son las propias acciones del gobierno las que la tiran para arriba".