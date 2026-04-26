La tensión entre Victoria Villarruel y la Casa Rosada sigue en aumento y tuvo un nuevo capítulo ante el resurgimiento del conflicto por Malvinas con el Reino Unido. Esta vez, la vicepresidenta arremetió contra la exdiputada del PRO y hoy integrante de La Libertad Avanza (LLA), Sabrina Ajmechet. En los últimos días se reactivó el frente Malvinas con cruces más discursivos que diplomáticos formales, pero con impacto político interno. El eje combina señales desde Estados Unidos, reacciones del gobierno argentino y la posición histórica del Reino Unido. Un cable de Reuters indicó que el entorno de Donald Trump evalúa revisar el tradicional respaldo de Washington a Londres en la disputa por las islas. No es una decisión tomada ni una política oficial, pero funcionó como disparador político. Esto reactivó las tensiones y la vicepresidenta aprovechó para cuestionar con dureza a la diputada de La Libertad Avanza por antiguos mensajes sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Todo comenzó cuando Villarruel retomó un viejo tuit de Ajmechet de 2012, en el que la entonces usuaria de Twitter había escrito: “Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”. En este sentido, Villarruel recordó aquel posteo y la calificó sin rodeos como “una vergüenza”. Ajmechet, que a fines de 2025 pasó de las filas legislativas del PRO al oficialismo, salió a defenderse con un extenso mensaje en el que apuntó directamente contra la titular del Senado. “Es una vergüenza que la vicepresidente de un país ataque a una diputada oficialista. Vamos a ser aún más claros: es una vergüenza que una vicepresidente esté en contra de su gobierno”, escribió. En el mismo texto, la diputada endureció aún más su respuesta: “Eso es lo vergonzoso, @VickyVillarruel, ser una traidora es vergonzoso. Trabajar desde que Milei se convirtió en presidente para que su gobierno, del cual hay que recordarte todo el tiempo que sos parte, fracase, es una vergüenza”. Ajmechet también intentó desacreditar las críticas en su contra al sostener que se trataba de mensajes publicados hace más de una década, antes de su ingreso a la vida política. “Todo lo que tienen ustedes para decir de mí son unos tuits de 10 años antes de hacer política, sacados maliciosamente de contexto”, señaló. Además, agregó que nunca hubo en su trayectoria pública “un solo hecho o una sola declaración en contra de la causa Malvinas”. La diputada afirmó además que fue denunciada penalmente tres veces por traición a la patria, aunque aseguró que ninguna de esas presentaciones prosperó. “Si ninguna prosperó es justamente porque soy una persona que ama la Argentina y lo demuestro cada día”, sostuvo. En su descargo, Ajmechet rechazó también las acusaciones de falta de respeto a los veteranos de guerra. “Caer tan bajo para instalar que le falté el respeto a los veteranos de Malvinas habla por sí solo. Sólo tengo reconocimiento frente a quienes lo dieron todo por su patria”, remarcó. La legisladora aprovechó además para defender la política exterior del Gobierno y vinculó la estrategia diplomática con una eventual mejora en la posición argentina sobre las islas. “Vivimos ahora tiempos importantes, en los que la posición geopolítica del gobierno nos está abriendo conversaciones y posibilidades inéditas y extraordinarias”, afirmó. En ese sentido, destacó el acercamiento a Estados Unidos e Israel como parte de una alineación “en los valores occidentales” que, según dijo, puede acercar a la Argentina a la recuperación de las islas. Hacia el final de su mensaje, Ajmechet respondió también a los cuestionamientos sobre su identidad y a los ataques personales. “Díganme antipatria, anti argentina. Díganme que me vuelva a mi país, refiriéndose a Israel. Digan lo que quieran porque lo único importante es que soy una Argentina judía”, expresó. Villarruel retomó entonces la discusión y redobló la apuesta. Primero respondió a una usuaria que compartió el tuit de 2012, en el que Ajmechet escribía: “Quiero que Las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija. Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”. La vicepresidenta replicó: “Nadie escribe eso si no es porque es pro inglés. Ni el argentino menos formado escribe semejante ofensa. No me extraña de quién vive hablando de otros países”. Más tarde volvió a cargar contra la diputada al citar otro mensaje suyo, esta vez con una imagen de una torta infantil con estética británica y la figura del Big Ben. “Una tras otra… sirve a los intereses de otro país. Digamos las cosas como son. La diputada es una traidora a la Patria y a los argentinos. Sin otros méritos que estos escandalosos posteos”, sostuvo Villarruel. “Yo me refería a que esta señora sirve a Inglaterra, pero si ellos quieren agregar a Israel se les aplica igual. Mi única bandera es la Argentina y mi único interés es la Argentina y los argentinos. Todo lo demás viene después”, escribió. Y remató: “Que decidan a qué país sirven porque claramente a la Argentina no es”.