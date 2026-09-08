La actividad industrial profundizó su senda contractiva durante el séptimo mes del año. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) registró en julio una caída del 4,9% respecto a igual mes de 2025. Asimismo, la medición desestacionalizada mostró una variación negativa del 5,0% respecto a junio, interrumpiendo la dinámica del mes previo.

Con estos datos, el acumulado de la industria en el período enero-julio de 2026 presenta una disminución de 2,6% en comparación con el mismo lapso del año anterior. Por su parte, el índice de la serie tendencia-ciclo marcó una baja del 0,9% mensual.

Industria: los sectores con mayores caídas

De acuerdo al informe oficial, doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales en julio. Los rubros vinculados a bienes de capital y consumo duradero lideraron el retroceso:

Otros equipos, aparatos e instrumentos: se desplomó un 31,4% interanual, afectado principalmente por la menor fabricación de celulares y televisores.

Maquinaria y equipo: registró una baja del 26,7% . Dentro de este rubro, la maquinaria agrícola mostró una caída del 46,6% , con una demanda interna de tractores y cosechadoras que no logra repuntar.

Productos de metal, maquinaria y equipo: En conjunto, la división retrocedió un 19,4% .

Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado: la producción cayó un 15,0%, impactada por una menor demanda interna y la competencia de productos importados.

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En el rubro de aparatos de uso doméstico, la merma fue del 20,9%, traccionada por la baja producción de heladeras y lavarropas. Por otro lado, la industria automotriz (vehículos automotores) cayó un 5,4%, aunque el informe destaca una suba del 28,3% en las exportaciones de unidades, que compensó parcialmente la caída del 48,8% en las ventas a concesionarios locales.

Sectores en terreno positivo

A pesar del panorama general, cuatro sectores industriales lograron mostrar variaciones positivas durante julio:

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: fue el sector de mejor desempeño con un alza del 8,1% interanual. El gasoil y las naftas lideraron la suba, con incrementos del 10,9% y 4,5% respectivamente.

Madera, papel, edición e impresión: creció un 7,1% , impulsado principalmente por el rubro de papel y productos de papel (+12,6%).

Industrias metálicas básicas: registraron una leve mejora del 1,6% , traccionada por la industria siderúrgica (+5,4%) y el aluminio (+5,0%).

Otro equipo de transporte: marcó un avance del 2,6%, gracias al desempeño del segmento de motocicletas, que creció un 11,7%.

Alimentos y construcción

El sector de Alimentos y bebidas tuvo una caída marginal del 0,5%. Si bien hubo subas en la molienda de oleaginosas (+10,7% por el ingreso de grano de soja) y en yerba mate y té (+5,9%), estas fueron neutralizadas por el desplome en la industria del vino (-13,6%) y en la carne vacuna (-7,7%).

Finalmente, el informe técnico vinculó la caída de la producción de minerales no metálicos (-12,6%) con el retroceso en la actividad de la construcción. En particular, la fabricación de productos de arcilla y cerámica cayó un 41,3%, afectada por restricciones en la disponibilidad de gas para la producción de ladrillos, mientras que el consumo de cemento portland cayó un 8,1% en el mes bajo análisis.