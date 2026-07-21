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Este lunes, 20 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4516 - Anillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

 1°4516 11°1800
 0312  12°8555
 3°7806 13°5158 
 1758  14°0993 
 6245  15°9849 
 6°5970  16°0390
 3915  17°3614 
 5047  18°9954 
 4461  19°4972 
 10°6669 20°3969 

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas y el deseo de estabilidad.

Si está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas o presión; si brilla o lo recibes, indica lealtad o un nuevo acuerdo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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