En esta noticia ¿Qué significa soñar con anillo?

Este lunes, 20 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4516 - Anillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

1° 4516 11° 1800 2° 0312 12° 8555 3° 7806 13° 5158 4° 1758 14° 0993 5° 6245 15° 9849 6° 5970 16° 0390 7° 3915 17° 3614 8° 5047 18° 9954 9° 4461 19° 4972 10° 6669 20° 3969

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas y el deseo de estabilidad.

Si está roto, perdido o aprieta, sugiere dudas o presión; si brilla o lo recibes, indica lealtad o un nuevo acuerdo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.