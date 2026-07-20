Este lunes, 20 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3253.08 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,14%.

La cotización del Dólar registró una variación de -0.21% en la última semana y de -15.12% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo alcista: seis jornadas de avance y cuatro de caída, con alternancia al inicio, tres alzas consecutivas hacia el final y un retroceso en la última sesión; no se observaron días planos.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.02%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.25%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3253.0801 pesos colombianos, deberán pagar 325308.01 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 650616.02 pesos colombianos y 500 dólares, 1626540.05 pesos colombianos.