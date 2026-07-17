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Perfiles

El ex ministro de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, es el nuevo director del banco de Córdoba.

Con la mirada puesta en el desarrollo de Córdoba, Bancor avanza en su proceso de transformación iniciado por la gestión del actual presidente, Raúl Paolasso.

En línea con esta etapa, el Banco de la Provincia de Córdoba renueva su Directorio.

Nuevos mandos

Se incorpora como vicepresidente Ercole Felippa, ex presidente de la Unión Industrial de Córdoba; y como directores Pablo Viera, referente de larga trayectoria en Bancor; y Hernán Lacunza, economista, ex ministro de Hacienda de la Nación y ex directivo del Banco Ciudad y del BCRA.

“Bancor está evolucionando para responder a las demandas actuales. Estamos construyendo un banco más dinámico, digital, con soluciones financieras innovadoras y cercano a los clientes para acompañarlos con más impulso en su desarrollo productivo y social”, afirmó Paolasso.

Las incorporaciones expresan tres dimensiones especialmente relevantes para esta etapa del Banco: el perfil productivo, el talento Bancor y la experiencia económica-financiera, claves para liderar una de las transformaciones más importantes de la historia reciente de la entidad.

Perfiles

Hernán Lacunza, experiencia financiera. Aporta una trayectoria destacada en gestión económica, sistema financiero y conducción de organizaciones complejas. Fue Ministro de Hacienda de la Nación, Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Gerente General del Banco Ciudad y Gerente General del Banco Central de la República Argentina.

Ercole Felippa, ADN Productivo. Representa una parte central de la identidad productiva de Córdoba. Su trayectoria combina experiencia empresarial, industrial, exportadora y cooperativa. Desde hace casi tres décadas preside Manfrey, una de las cooperativas lácteas más importantes del país, y ocupó posiciones de liderazgo en la Unión Industrial de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Agencia Pro Córdoba, el Centro de la Industria Lechera y COPAL. Su incorporación aporta al Directorio una mirada vinculada con la producción, la industria, el cooperativismo y la economía real cordobesa.

Pablo Viera, talento Bancor. Expresa el talento y el conocimiento construido dentro de la propia institución. Su trayectoria profesional está íntegramente ligada a Bancor. Ingresó al banco en 1987 y recorrió prácticamente todas sus áreas estratégicas: administración, contabilidad, planeamiento, operaciones, tecnología, procesos y gerencia general. Actualmente integra el staff de Presidencia. Además, tuvo participación directa en algunos de los procesos más importantes de modernización de los últimos años, incluyendo la implementación del nuevo Core Bancario. Su incorporación expresa la decisión de reconocer y potenciar el talento desarrollado dentro de la propia organización.