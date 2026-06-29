Antes de cerrar la primera mitad de 2026, el mercado internacional de la carne vacuna dio un vuelco; Australia y Brasil, principales abastecedores del gigante asiático, han quedado virtualmente fuera de juego en el mercado chino tras agotar a un ritmo frenético sus cupos anuales de exportación.

Este escenario, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), abre una ventana de oportunidad inédita para un segundo grupo de proveedores, con la Argentina a la cabeza, que apostaron por una ejecución mucho más moderada y conservadora de sus cuotas.

A principios de año, el gobierno chino había proyectado una caída del 4% en sus importaciones globales a través de un esquema de distribución que ponía un techo de 2.688.000 toneladas anuales.

Sin embargo, la realidad del consumo doméstico pasó por encima de las estimaciones: entre enero y mayo, China importó cerca de 1,3 millones de toneladas —un 18% más que en el mismo período de 2025— y, para sorpresa de los analistas, pagando precios promedio un 14% superiores.

Brasil y Australia, agotados

La agresiva estrategia de posicionamiento de Australia y Brasil consistió en saturar el mercado rápidamente, apostando a que la fuerte demanda obligaría a China a flexibilizar las condiciones para los barcos en tránsito o a emitir una ampliación de las cuotas . Pero esto no ocurrió.

Según datos del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), al 20 de junio Australia cubrió la totalidad de su cupo asignado de 205.000 toneladas (al 31 de mayo ya registraba un avance del 85%).

El caso de Brasil es todavía más dramático por el volumen que representa: con 723.745 toneladas ingresadas al cierre de mayo (65% de su cupo), las principales plantas procesadoras brasileñas ya están aplicando un freno de mano de emergencia.

Ante la falta de un anuncio oficial de ampliación, los frigoríficos del socio del Mercosur comenzaron a ajustar y suspender la producción de cortes para China .

El objetivo es directo: evitar que los barcos arriben fuera de cuota y queden atrapados en un arancel aduanero del 67% que liquidaría los márgenes del negocio.

La estrategia argentina

En la vereda de enfrente, la Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda se encuentran en una posición estratégica radicalmente distinta.

Estos países decidieron mantener un ritmo de envíos pausado , esperando que el inevitable agotamiento de los líderes limpiara la competencia y presionara los precios al alza en la segunda mitad del año.

En enero-julio de 2022 se exportaron 357.400 toneladas de carne vacuna, 6,6% más que en los primeros siete meses de 2021.

Al 31 de mayo, las estadísticas de la Administración General de Aduanas de China muestran el contraste de las estrategias:

Argentina: Registra una ejecución de apenas el 41% de su cuota, con 210.857 toneladas ingresadas.

Uruguay y Nueva Zelanda: Alcanzan un tímido 22% de utilización sobre sus techos de 324.000 y 206.000 toneladas, respectivamente.

Estados Unidos: Directamente no jugó el partido en el primer semestre, ingresando apenas 803 toneladas de su cuota de 164.000 (menos del 0,5%).

La presión de los meses iniciales alteró el flujo previsible y el goteo mensual de compras que el mercado asimilaba desde 2019.

Ahora, el recálculo forzado deja los volúmenes disponibles para el resto de los proveedores en una franja sumamente estrecha de entre 40.000 y 50.000 toneladas mensuales a nivel global.

La incógnita aduanera

A pesar de tener el camino despejado en los papeles, desde la BCR explican que el éxito de la estrategia argentina está bajo un manto de cautela y el mercado global ha entrado en un compás de espera.

La clave del negocio para los próximos meses no se definirá en los campos de pastura, sino en las oficinas de Beijing, bajo una pregunta central: ¿Permitirá China el ingreso de carne fuera de cuota para ser almacenada en depósitos aduaneros?

Si el gobierno chino mantiene la prohibición de almacenar mercadería fuera de cupo, el ritmo de compras se mantendrá estable y la Argentina consolidará una posición de fuerte poder de negociación y mejores precios en el tramo final del año.

Por el contrario, si China habilita el uso de los depósitos fiscales para acopiar mercadería excedente, el tablero volverá a agitarse.

Australia y Brasil reactivarán sus plantas de inmediato para presionar los precios a la baja hacia fines de año, con la meta de posicionar stock en los puertos chinos listo para ser nacionalizado el 1 de enero de 2027, apenas se renueven los cupos.

“De confirmarse este escenario, y considerando los tiempos de navegación, Brasil probablemente sería el primer actor en mover sus fichas, convirtiéndose nuevamente en un competidor de fuerte peso para el resto de los exportadores de la región”, planteó la BCR.