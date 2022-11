La deuda 'bomba' en dólares que más preocupa a Sergio Massa

La cartera de Economía que conduce Sergio Massa, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su aliada en el control del comercio, la Aduana, y funcionarios del Banco Central, no dejan de hacer números para cuantificar la demanda de dólares del sector productivo para no iniciar en recesión el 2023.

Con la nueva versión del "dólar soja" corriendo, el Gobierno no sólo busca recomponer reservas para cumplir con la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI); un contexto crítico por la falta de lluvias que redujo a la mitad la expectativa de la cosecha fina, tensiona el pago de importaciones.

Además del compromiso mensual de u$s 6000 millones, lo mínimo que debe autorizar el Banco Central, para no quebrar el movimiento industrial , Economía busca respaldo para hacer frente a una "bomba" en dólares que dejó Martín Guzmán.

Fuentes oficiales no confirman el monto que informaron consultoras privadas y que la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó en u$s 9400 millones , pero comparten la preocupación .

Según la entidad rosarino la deuda por "importaciones devengadas" asciende a u$s 9400 millones

Se trata de "importaciones devengadas", que fueron autorizadas con fecha de giro de divisas a 180 días o más, en junio, cuando s e endureció el acceso al mercado de cambios para el pago bienes y servicios del exterior.



Al límite

En octubre, las compras al exterior se redujeron en 1000 millones al llegar a u$s 6074 millones ; y, contra exportaciones por u$s 7900 millone s, reflejaron un superávit de u$s 1827 millones, el tercer resultado mensual más alto desde 2020, según el informe de Intercambio Comercio Argentino (ICA) que publica el Indec.

"Nada que festejar", coinciden empresarios industriales de distintas actividades productivas, apuntan al freno de la actividad y advierten sobre el inicio de un proceso de estancamiento que se agrava por la alta inflación .



"Las famosas SIRAs le están pegando a todos los sectores que demandan insumos del exterior; salen a cuentagotas, hay que estar atrás, está complicado por distintos motivos ya sea porque las empresas tratan de importar más de lo que importaron el año anterior o porque arrastran alguna traba fiscal que frena todo el mecanismo", explicó a El Cronista un dirigente empresario de una entidad que nuclea a pymes.



El último dato del EMAE (Indec) mostró una retracción de la actividad económica de 0,3%, en septiembre, respecto de agosto

Además de superávit comercial, el último trimestre, abrió con datos negativos de la actividad económica que el Gobierno ya mira con mayor atención. Junto a los indicadores privados como el de la UIA (-3,6% intermensual), el Estimador Mensual de la Actividad Económica que publica el INDEC, mostró una leve retracción de 0,3%, en septiembre, respecto de agosto.

Aunque el objetivo oficial es "sostener el nivel de actividad mientras se ordenan las variables macroeconómicas", la mayor caída en importaciones en 8 meses coincide con el freno de una racha de 5 meses en positivo para la actividad económica y anticipa una baja en el PBI no sólo para el año en curso, sino para el 2023.

A partir de un rígido control a través de SIRA, y con la mira en las maniobras irregulares de sub y sobre-facturación, el Gobierno le puso un rígido corsé a las importaciones, pero no quito presión de las reservas .

Un verano nublado

Mientras la cartera de Sergio Massa intenta construir certidumbre para sostener los acuerdos de precios que selló, para cerrar marzo con 3% de inflación , el BCRA no sólo deberá responder al ingreso de nuevos insumos que representan más del 80% de las importaciones del país.

Además, se prepara para asumir los accesos a dólares, para saladar el costo de productos que ingresaron o están en viaje, a partir de financiamiento que consiguieron las firmas locales de proveedores en el exterior .



En este marco recobró importancia la flexibilización del swap con China y la búsqueda de ampliación que negocia Daniel Scioli con Brasil, ya que resuelven la demanda de dólares de los principales socios comerciales de la Argentina .

El cierre del año llega con números ambivalentes; inflación y exportaciones récord; crecimiento en torno al 5%, por encima de las expectativas, pero con un superávit que representa tan sólo un mes de pago de importaciones, y contrasta con señales de enfriamiento .

En el marco del G20 Sergio Massa celebró la "ampliación" del swap con China

Con este impulso, e l año electoral mostrará un crecimiento sólo superior al 1% , según Ecolatina, que en el mismo informe advirtió que las licencias no automáticas pasaron de abarcar 15 a 42 % del comercio desde septiembre.

La consultora planteó dos escenarios , uno más "optimista", en el que " se mantiene con fuerza el sesgo pro-consumo, el impacto de la sequía no resulta tan nocivo y las expectativas respecto a las elecciones aportan cierta calma financiera" .

