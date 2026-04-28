La Secretaría de Finanzas adjudicó $ 8,11 billones y recibió ofertas por un total de $ 9,19 billones, con un rollover de 102,15% sobre los vencimientos. Del total, la LECAP a:12/6/26 (S12J6) captó $4,94 billones, un 2,10% con una tasa mensual (TEM) de 28.32% TIREA. El bon CER a:29/9/28 (TZXS8) captó $1,04 billones a 8.41% TIREA. La letra TAMAR al 31/8/28 (TMG28) embolsó $1,03 billones con un margen de 6.90%. El bono dólar Linked a :30/6/26 (D30S6) rcibió $0,16 billones a 2.52% TIREA. Y el Hard Dólar al:29/10/27 (AO27) recibió u$s 350 millones a 5.16% TIREA (5.04% TNA). En tanto que el que vence el 31/10/28 (AO28) captó u$s 350 millones a 8.77% TIREA (8.44% TNA). El Bono dual CER/TAMAR +3% que vence el 29/6/29 (TXMJ9) recibió $0,95 billones a 7.31% de TIREA. La conversión de títulos por un total del 8%,50%, 14% y 2% se hará de la siguiente manera: -TZV26TZV28 - USD 336,21 millones con una tasa de 7,83% -TIREA.TTD26TMF28 - $7,05 billones con un margen sobre TAMAR de 6,77% -M31G6TMF28 - $1,07 billones con un margen sobre TAMAR de 6,77%.TZXD6TZXM8 - $0,53 billones con una tasa de 6,72% TIREA. Se recuerda que, el miércoles se realizará, hasta las 13:00 hs, la segunda rueda de los bonos AO27 y AO28 al precio de corte de la licitación de hoy por un total adicional de USD 100 millones en cada tramo.