El control a las importaciones pone en riesgo inversiones y el ingreso de dólares para 2023, ¿cuáles son los sectores más afectados?

A través del nuevo sistema de autorización de importaciones (SIRA), el titular de Economía, Sergio Massa, logró mayor control sobre el comercio y reseteó un mecanismo judicial que comprometía más u$s 2560 millones para los próximos meses.



Técnicamente, el Sistema de Importaciones República Argentina (SIRA), que reemplazó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), se presentó oficialmente como una herramienta para ordenar los giros de divisas que el sector importador le demanda al Banco Central (BCRA).

En la práctica, SIRA actuó como u n freno de emergencia al "frenesí importador" que escaló en los últimos años a medida que se acrecentó la brecha entre el dólar formal -al que se importa y exporta- y los paralelos que, al mismo tiempo, propició el incremento de maniobras irregulares de sobre y subfacturación por más de u$s 633 millones, según información oficial.

Desde la Aduana, aseguran que, en sus primeras tres semanas en ejecución, el sistema ya procesó 80.000 presentaciones por más de u$s 9000 millones (a valor FOB) y más del 50% lograron el estado de "salida" , que anticipa una fecha de acceso al MULC al importador.

Desde distintos sectores cuestionan a diario el funcionamiento del sistema que cruza información de AFIP/Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, y ya ha generado paradas en fábricas del rubro automotriz y de calzados.

"Toda esta situación pone en duda las proyecciones de alcanzar exportaciones por u$s 3800 millones en 2022 y de triplicar esa cifra en los próximos 10 años, con exportaciones anuales por u$s 12.000 millones e inversiones por más de u$s 20.000 millones", comunicó ayer la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y encendió otra alerta.



La Cámara fue la primera en visibilizar abiertamente la preocupación del sector privado al expresar que "a pesar de ser una de las tres únicas industrias generadoras de divisas netas para el país, las trabas a las importaciones de insumos esenciales ya perjudican la producción minera de oro y plata, y la construcción de los proyectos de litio y cobre".

"Deseamos hacer pública nuestra preocupación ante la continuidad de las demoras en los procesos de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de Servicios al Exterior (SIRASE), y la falta de perspectivas de una solución ", apuntó el comunicado y marcó que la problemática "se viene arrastrando desde inicios del año".

En ese sentido, los mineros marcaron que "cada dólar que utiliza la minería vuelve al país multiplicado en divisas, aportes impositivos, empleo de calidad, generación de infraestructura y desarrollo regional".

La visión oficial

"Veo comunicados, llamados, pero la verdad no veo una situación masiva", respondió Guillermo Michel, director de la Aduana, en una entrevista en C5N, cuando le leyeron el texto de CAEM y dijo que mantiene reuniones periódicas con los actores del sector.

"Sería muy soberbio de nuestra parte pensar que todo funciona bien, que no hay inconvenientes pero no hay una cuestión masiva respecto a esto", señaló y confirmó que "hay muchos importadores que no están pudiendo avanzar por una decisión política; a través de una orden del Ministro (Sergio Massa) y el administrador federal (Carlos Castagneto) para que todos los importadores que utilizaron cautelares, que los tenemos identificados en un padrón de 168.000 operadores, no van a poder avanzar con los registros hasta que no desistan de esas cautelares".

Además, se suman 715 empresas con denuncias administrativas o penales por sobre o sub facturación por más de 633 millones de dólares que "hasta que no garanticen con un seguro de caución o no paguen el reclamo administrativo no van a poder documentar -en SIRA-", agregó.

En la práctica

Algunas entidades como la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), que hace 115 años representa la actividad en el país, se han llamado al absoluto silencio y otras opinan en off, igual que titulares de empresas, entre otros operadores del sector.

Respecto al seguimiento, control y trazabilidad, nadie pone en duda que SIRA es un "avance" y, del mismo modo, aún conservan la paciencia respecto a problemas de transición entre uno y otro sistema. Aun así, por estas horas, el funcionamiento del sistema concentra la atención de una parte importante del sector productivo.

"Estamos atentos; está parado salvo algunas excepciones como bienes de capital, insumos para obras públicas, vinculados a Covid-19 o salud en general ", dijo a El Cronista el gerente de una empresa que ofrece servicios de comercio internacional hace más de 40 años.

Por otro lado, un despachante precisó que el monto de giro de divisas autorizadas puede ser "engañoso", ya que, por ejemplo, según precisó, "se aprobó el ingreso de molinos eólicos por u$s 7 millones ; chapas por u$s 5 millones, entre otras 20 operaciones de valor similar que se pagan de contado porque están vinculadas a la obra pública pero las presentaciones particulares las están demorando ".

"Hay de todo", agregó un empresario autopartista y contó que lo que se aprueba tiene fecha de ingreso al MULC a 120/180 días. "Sin posibilidad de hacer anticipos, muchos dadores del exterior ya están cortando entregas ", advirtió.

circulo vicioso

La Argentina regula el acceso a dólares para acumular divisas y mantener en un nivel de solidez las reservas del Banco Central que le permite mejorar la problemática macro, sin embargo, el freno a las importaciones impacta de forma directa en las exportaciones, que le permiten ingresar divisas.

Para 2022, las exportaciones totales ascenderán a 86.500 millones de dólares y las importaciones a 81.500 millones de dólares, según un estudio de Marcelo Elizondo que anunció "sumas nunca antes alcanzadas", a partir de un contexto global que fortaleció principalmente la demanda y los precios de los commodities.

En un escenario de desaceleración general de la economía y el comercio, las importaciones juegan un rol central. " Los límites a las importaciones que impone la política de administración de comercio local también supone un obstáculo para las exportaciones porque reduce acceso a insumos o bienes de capital", indicó Elizondo.