Superávit comercial y control de importaciones, los comandos de Sergio Massa para cuidar los dólares

Sin el "puente" de ingreso de divisas que genera el sector agroexportador entre diciembre y marzo, por las condiciones climáticas, el programa para "ordenar la macro" que presentó Sergio Massa en septiembre, suma obstáculos y se vuelve más desafiante.



Antes de lanzar el "dólar soja" que le permitió recomponer las reservas del Banco Central en torno a los u$s 6000 millones, la Afip y la Aduana pusieron la mira en las irregularidades que venían golpeando al Banco Central a través de sobre y sub-facturación en el comercio internacional.

Luego llegó el SIRA, y lejos de aflojar el cepo que colocó Martín Guzmán, cuando Cristina Kirchner denunció el "festival" mientras las impo trepaban a los 9000 millones mensuales , endureció los controles, puso en cero el mecanismo de cautelares y reseteó, en general, el circuito importador.



El resultado de las decisiones políticas, lo reflejó ayer el informe de Intercambio Comercio Argentino (ICA) que publica el Indec de donde se desprende uno de los mejores supéravit de los últimos 12 meses: u$s 1827 millones , el tercer resultado mensual más alto desde 2020 y el mejor octubre de los últimos 30 años.

Luego de caer en agosto (u$s 296 millones), julio (u$s 484 millones) y junio (u$s 231 millones), en septiembre el saldo fue positivo, pero sólo en u$s 381 millones .

En octubre, finalmente el Gobierno recibe la primera bocanada de oxígeno a partir de la liquidación extraordinaria del agro que impulsó las exportaciones a u$s 7900 millones , pero con importaciones en u$s 6074 millones que reflejan la mayor caída en 8 meses .

"Si bien buena parte de su reducción contra los niveles del tercer trimestre se explica por la caída estacional en las importaciones de energía, casi la mitad del recorte se debe a las restricciones impuestas sobre las importaciones no energéticas gracias a la implementación de las SIRA en la segunda mitad del mes", describe un informe de Ecolatina.

Además de la baja en energía, la principal caída se observa en bienes intermedios, que se ubicaron un 15% por debajo de su promedio en el tercer trimestre junto con los paquetes que llegan por courier que cayeron 42%.

reservas o actividad

Pese al récord al que se encamina el cierre de 2022, que puede bordear los 100.000 millones de dólares si se contabilizan como exportaciones los servicios al exterior, el gran resultado de octubre es significativamente inferior al del mismo mes del año pasado, cuando el superávit comercial engordó las reservas con más del u$s 13.000 millones .

La Argentina se encamina a un superávit comercial en torno a los u$s 6.400 millones este año, 56% inferior al alcanzado en 2021, pero que no necesariamente reflejará un aumento de las reservas internacionales por el drenaje que existe en otros componentes del balance de pagos; principalmente por el déficit en la cuenta turismo y compras en el exterior, pago de intereses de deuda pública, y servicios de la deuda privada, entre otras erogaciones previstas .

Por eso, lejos de soltar dólares para el sector importador como prometió Miguel Pesce, titular del Central, cuando se endurecieron los controles, el Gobierno ajusta la nueva versión del "dólar soja" para pasar un verano que viene seco por la falta de lluvia en el campo .

"En función de menores pagos de energía y especialmente por la necesidad de cuidar las Reservas Internacionales y evitar un salto cambiario discreto, las importaciones encontrarán un techo más bajo en el último trimestre del año ", explican desde Analytica.

El costo de "ordenar la macro" y cumplir con las principales metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a base de forzar un superávit con un control estricto de las importaciones, el equipo económico de Sergio Massa ya lo asumió.

Analistas locales e internacionales anticipan una caída de más de un punto en la evolución del PBI en el segundo semestre, con una economía que pasará de crecer 6 % en los primeros seis meses del año, a 4% anual .

