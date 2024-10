La demoledora bomba política del Turco Asís sobre Javier Milei: "Nos vacunó a todos"

El analista político Jorge "Turco" Asís evaluó la imagen del Gobierno a más de diez meses de iniciada una gestión de "fragilidad estremecedora" que, asegura, se sostiene únicamente gracias a la habilidad personal de Javier Milei.

"El presidente es un producto de los consultores que tiene mucha habilidad personal. Sabe más de política que de economía incluso. Pero no tiene nada enfrente. La pregunta es hasta cuándo la sociedad va a soportar esta dinámica y que el tipo sea absolutamente el patrón del juego y el juez del partido", señaló Asís.

Durante una entrevista televisiva en A24, el escritor destacó la audacia y la inteligencia del libertario para poder llegar hasta lo más alto del poder, pulverizando a su paso a los partidos tradicionales .

"Es para estudiarlo, tiene que ser objeto de tesis doctorales por su estilo absolutamente admirable, nos vacunó a todos. Se cargó al peronismo, al radicalismo y de paso, ya que estaba, estropeó para siempre a JxC y se quiere comer al PRO como si fuera una aceitunita de copetín", indicó.

"Me cuesta tomarlo en serio"

Sin embargo, para Asís, el presidente abusa de algunas herramientas que le permitieron acceder a la presidencia, algo que podría jugarle en contra en un futuro.

"Un tipo que dijo lo que dijo de Ginés González García es un tipo al que me cuesta tomarlo en serio. Este muchacho ya es demasiado, se pasa de provocación. Y no le va nada bien al Gobierno, sigue en la práctica, en lo coyuntural, baja el riesgo país, la inflación, pero el modelo hasta hora son sus declaraciones y no mucho más. Sigue el BCRA, sigue el cepo, no cumplió sus promesas", advirtió.

" Este es el Gobierno de consultores llamativamente más flojo de la historia. De expertos repentinamente improvisados en comunicación. De fragilidad estremecedora. El temperamento desaforado de Milei destartala hasta pulverizar el esquema instalado de partidos. Abunda el espacio para que prospere la teoría que es, en realidad, un vaticinio. La próxima disrupción es la cordura", completó.

El "error" de subir a Cristina Kirchner al ring

En otro tramo de la entrevista el periodista se refirió a los últimos cruces entre Milei y la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que calificó como un "error" del mandatario.

"Puede cometer el mismo error de Macri, el de subir al ring a Cristina. ¿Y si ella le gana? Está colaborando con su adversario, porque hoy debe haber cuatro o cinco exponentes fuertemente anti Milei a los que le encantaría ser señalados por él y poder polarizar. Y él, como conoce el juego de las categorías, le responde únicamente a CFK", manifestó."

Sobre los planes de CFK y la interna en el peronismo, Asís cree que el objetivo final de la líder opositora es volver a ser candidata a la presidencia.

"Intuyo que Cristina acepta ir como presidenta del partido por su reticencia a ser diputada el año próximo. Ella va a pelear por el poder mientras respire, es una mujer de poder que se ha bancado lo que se bancó. Creo que, en el fondo, lo que desea es ser candidata a presidente. Mira el horizonte y ve que su competidor es quien fue su creación, Kicillof. Y ahí van en una interna", finalizó.