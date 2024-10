La construcción de Centro que se forja en las márgenes del duelo CFK-Milei

"La verdad que es más un tema de ansiedad de la prensa que otra cosa, que busca anticipar cómo van a encajar las piezas de quienes no son libertarios ni kirchneristas, pero es inocultable que se está pensando en un armado de Centro", dijo a El Cronista el diputado cordobés Oscar Agost Carreño, presidente del PRO en su distrito, decidido a tender puentes a un lado y al otro de la grieta.

Más cercano a Emilio Monzó, con quien se inició en política cuando el ex presidente de la Cámara de Diputados era un firme militante del PRO, Agost reconoció que en ese diálogo ampliado participan desde el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hasta el diputado Florencio Randazzo, desde el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, hasta el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.

"Somos varios los que estamos construyendo en ese espacio de centro con una estrategia: alcanzar un tercio de la representación política para que no vuelva el kirchnerismo en el caso de que a Javier Milei le vaya mal", explican.

Otros tiempos

En otra línea de esa estrategia están los gobernadores, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio del PRO, pero también el peronista Martín Llayllora y el radical Maximiliano Pullaro, que tienen que gobernar y -eventualmente- van a coincidir en ese armado de centro, aunque nadie puede darlo hoy por seguro.

Es que, finalmente, todo dependerá qué tipo de alianza tendrán La Libertad Avanza y el PRO, incluso dónde o con qué figuras nacionales. Si ambas fuerzas que vienen sosteniendo la gobernabilidad comprometen a Javier Milei y a Mauricio Macri, será más difícil para el PRO hacer acuerdos locales. También es cierto que, si a Milei le va mal, el PRO tendrá un margen amplio de alianzas, donde no habría que descartar al propio Rodríguez Larreta, hoy al frente de su propio movimiento, el MAD.

Hoy parece muy firme un acuerdo entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires, una alianza imprescindible si el objetivo es ganarle a Axel Kicillof. Pero no tanto en la Ciudad de Buenos Aires, donde la agenda institucional pesa en forma determinante en el electorado y hasta es probable un acuerdo entre el PRO, la UCR, la CC y libertarios despegados de Karina Milei, con quienes el gobierno porteño consigue las mayorías.

En estas instancias, el equipo político que rodea al ex Jefe de Gobierno es el más reacio a hablar de los medios, aunque es el más activo en la agenda de diálogos que mantiene con la ya conocida organización larretista. "Faltan muchos pueblos para hablar de elecciones, no solo porque la población tiene problemas muy urgentes por resolver, sino porque ninguna pieza que hoy se mueva será definitiva sin el contexto económico básico, que hoy todavía no se conoce", es todo lo que dicen cerca de él.

Mientras tanto, cada dirigente construye su propio espacio territorial o de ideas para ese momento, preparándose para cuando sea la hora de pensar en listas y alianzas. Rodríguez Larreta, como se dijo hace tiempo aquí, continúa con sus visitas quincenales a vecinos de la Ciudad en total bajo perfil y en paralelo diseña una nueva visión de la gestión para estos tiempos de incertidumbre.

Mauricio Macri y Soher El Sukaria con intendentes en Córdoba

Y Macri viajó a Córdoba a dar una charla en la Bolsa de Comercio, pero también se reunió con intendentes del PRO, donde no fue invitado el titular del partido en esa provincia, Agost Carreño. En cambio, se la vio a la actual interventora de la Defensoría del Público, Soher El Sukaria, y los intendentes Facundo Manzoni (Viamonte), Sara Majorel (Marcos Juárez) y Adela Aming (Amstrong), entre otros.