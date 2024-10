"No me presto...": en un duro golpe, un candidato abandonó a Cristina a horas del cierre de listas

En medio de la interna en el Partido Justicialista (PJ) entre Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a horas del cierre del plazo para oficializar listas, un candidato de la expresidenta renunció a acompañarla.

Se trata del intendente de San Rafael, Omar Félix , quien confirmó este jueves su renuncia a la lista "Primero la Patria" de la líder kirchnerista. Según explicó, la decisión la tomó debido a las tensiones internas en el PJ.

"Renuncié porque dije que, si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas . Yo, para internas partidarias, no me presto", sostuvo en diálogo con Diario UNO.

El intendente de San Rafael ocupaba el lugar 68° como consejero titular. Ahora, luego de que la expresidenta presentara su lista el domingo pasado en la sede porteña del PJ, deberá cubrir este nuevo espacio a horas del cierre del plazo para presentar a los candidatos este viernes.

La interna entre Quintela y Kirchner abrió en los últimos días un nuevo conflicto entre la expresidenta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, debido a su negativa de respaldar a CFK, lo que La Cámpora interpreta como un apoyo solapado de este al riojano, y su pedido de unidad, a lo que Cristina lo llamó "Judas".

En este escenario, este miércoles Kirchner y Kicillof se vieron las caras en público por primera vez en un acto organizado por Abuelas de Plaza de Mayo, donde los referentes opositores se mostraron distantes entre sí. Según detalló la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, "no se hablaron, solo estuvieron ahí. Parecía una pareja con la vieja loca en el medio".

Ahora, tras la salida de Félix y en medio de la interna, la lista liderada de Kirchner, "La Patria Primero", competirá contra la Ricardo Quintela en las elecciones nacionales del PJ que se celebrarán el próximo 17 de noviembre. Esta incluye a:

Presidente: Cristina Fernández de Kirchner;

vicepresidente 1°: el senador José Mayans;

vicepresidente 2°: Lucía Corpacci;

vicepresidente 3°: el diputado Germán Martínez;

vicepresidente 4°: °la intendenta de Moreno, Mariel Fernández;

vicepresidente 5°: el sindicalista de SMATA (mecánicos), Ricardo Pignanelli.

Entre los consejeros titulares se postulan la diputada Vanesa Siley, el exjefe de Gabinete Juan Manzur, la senadora provincial Teresa García y el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro. También figuran otros dirigentes como el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, el exministro de Defensa, Agustín Rossi, el exgobernador bonaerense, Felipe Solá, el exintendente de Merlo Gustavo Menéndez, el gremialista Daniel Catalano, la exministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Cristina Kirchner también convocó a figuras como el diputado Pablo Yedlin, el exministro de Agricultura Julián Domínguez, el exgobernador de San Juan José Luis Gioja, la intendenta de General Roca María Emilia Soria, y los intendentes Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas y Federico Otermin de Lomas de Zamora, así como a la diputada Agustina Propato y la extitular de Anses, Fernanda Raverta.