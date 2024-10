La exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, lanzó una dura advertencia para el presidente Javier Milei luego de los varios cruces que mantuvo en los últimos días con la expresidenta Cristina Kirchner.

"A mí me da la impresión de que este chico (en alusión al Presidente) está jugando con fuego, porque si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno", expresó Carrió en una entrevista con Radio con Vos.

"Al polarizar de esta manera, elegir un enemigo, lo que está logrando es lo que hizo Cristina, ‘armen un partido y ganen las elecciones'. Y ganaron. Esta no es una buena estrategia política, le puede salir el tiro por la culata ", advirtió.

La exdiputada consideró que, a pesar de que Milei haya elegido confrontar con Cristina Kirchner, tanto él como su vicepresidente Victoria Villarruel son peronistas.

"No creo que la violencia sea patrimonio del peronismo, la violencia es patrimonio de nuestro inconsciente colectivo; la característica de la Argentina es la violencia. Somos violentos hace demasiados años. ¿Queremos ser violentos? ¿O queremos ser activos y pacíficos? Hay que promover la no violencia y una lucha alegre, una narrativa fuerte de que podemos ser otra cosa", planteó Carrió.

"Milei habla de la libertad y él no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque no es libre de prejuicios y de resentimientos, alguien tan insultante es esclavo de sus pasiones y de sus odios. ¿Qué es ser libre? ¿No admitir la opinión del otro? Él no es libre, a él no le cabe la libertad que no tiene, una persona libre es generosa, respeta las opiniones, una persona libre es segura de sí misma y una persona libre anda por la vida sin miedos... Tanto el Presidente como el ministro de Economía son miedosos", continuó.

La lapidaria advertencia de Elisa Carrió a Javier Milei: "Cae el Gobierno"

Javier Milei arremetió otra vez contra Cristina Fernández de Kirchner: "Ciao!"





"CIAO!" Con esta expresión en italiano, y mayúsculas, el presidente Javier Milei cerró su último tuit dirigido a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que respondió a las críticas que ella le hizo en la misma red social. Este intercambio es solo el último de una serie de enfrentamientos verbales que ambos líderes vienen protagonizado casi semanalmente, en una evidente estrategia de polarización.



El cruce más reciente comenzó cuando Fernández de Kirchner criticó a Milei por sus declaraciones sobre su deseo de "meter el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro". La expresidenta, visiblemente indignada, respondió en X: "¿Así que ahora también me querés matar?".

En su tuit, Milei no solo se defendió de las acusaciones, sino que también atacó a Fernández de Kirchner en varios frentes. Comenzó disculpándose por no haber respondido antes, alegando que estaba "ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien". Luego, cuestionó la capacidad de la expresidenta para entender una "simple metáfora" y la desafió a mostrar su título de abogada y sus casos exitosos que sustentan su fortuna.

Seguir leyendo la nota.