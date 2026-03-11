El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció haber llevado a un viaje y dentro de la oficial a su esposa, algo que mereció respuestas en las redes -pero también de corte institucional- por parte de una oposición que le recordó sus dichos sobre el gasto público. En diálogo con El Cronista Stream, el funcionario nacional explicó que “quería” que su mujer viajara y “Presidencia la invitó, los gastos corren por cuenta nuestra. Ojo con las fake, con las fotos que están subiendo, porque el kirchnerismo está siempre agazapado”. Las redes sociales no lo perdonaron y replicaron irónicamente la expresión “deslomado”, que él mismo usó para contar cómo fue su tarea en Nueva York. Además le recordaron declaraciones durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando el por entonces periodista lo cruzaba por las comitivas de los viajes oficiales. Sin embargo, fue más destacado un fragmento de una conferencia de prensa que encabezó, cuando ocupaba el rol de portavoz presidencial, y en la que anunció que “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas en viajes particulares” sino para “tareas que hacen condición jurídica de servicio público”. Aquella conferencia, del 13 de agosto de 2024, tuvo como aditamento la explicación oficial que apuntaba contra el uso de las aeronaves por parte de Cristina Fernández de Kirchner: “No podrán ser utilizadas para el transporte de diarios de una provincia del sur, a familiares desde el sur, viajar al cumpleaños desde el sur”. “Este es otro privilegio que se termina”, añadió frente a los periodistas acreditados de la Casa Rosada. Mientras tanto, se presentaron dos acciones institucionales. La primera fue del bloque del peronismo en Diputados que ya pidió una interpelación: "El jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura“. El cuestionario será sobre el “traslado, alojamiento y gastos de su cónyuge en la ciudad de Nueva York en el marco de una comitiva oficial, especificando la partida presupuestaria afectada”. Pero, además, le pedirán que haga un detalle pormenorizado “de su reciente traslado a la República Oriental del Uruguay en una aeronave privada durante el feriado de carnaval”. La nota aclara que cualquier otra utilización indebida de recursos públicos que surja del proceso de interpelación o de hechos de público conocimiento que comprometan la ética en el ejercicio de la función podría desembocar en una moción de censura. El jefe de Gabinete debe dar periódicos informes de gestión ante ambas cámaras del Congreso. La última aparición ante los legisladores fue por parte de Guillermo Francos, cuando había explotado la denuncia por la causa Libra. En aquel momento, algunos actores de la política habían insinuado la moción de censura, pero no llegó a suceder por la mayoría agravada requerida. La Constitución argentina incorporó la figura de la moción de censura con la reforma de 1994, en el marco de un rediseño institucional que buscó fortalecer los mecanismos de control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo. A diferencia de los sistemas parlamentarios clásicos, donde la censura puede provocar la caída del gobierno completo, en Argentina el instrumento está dirigido específicamente al jefe de Gabinete de Ministros, un funcionario creado justamente para funcionar como nexo político entre el Congreso y la Casa Rosada. El artículo 101 establece que el jefe de Gabinete debe concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del gobierno y puede ser interpelado por cualquiera de las cámaras. En ese contexto, ambas pueden aprobar una moción de censura por mayoría absoluta de sus miembros, lo que habilita su remoción del cargo. En la práctica, la moción de censura constituye uno de los instrumentos más fuertes de control legislativo previstos por la Constitución, aunque su aplicación depende de acuerdos políticos amplios debido a las mayorías requeridas. Mientras tanto, el abogado y dirigente radical Agustín Rombolá denunció al ministro coordinador en la Oficina Anticorrupción “por su vida de casta”. “Que explique el interés nacional de que su mujer lo acompañe a Nueva York en el avión presidencial y cómo pudo pagar un avión privado a Punta del Este con un sueldo de $3,5 millones”, dijo.