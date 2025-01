La buena noticia del Gurú del Blue para Milei: "En enero vamos a tener..."

El analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el Gurú del Blue, anticipó una "buena noticia" para el país antes de terminarse el mes de enero en un indicador que es clave para el Gobierno.

"Voy a dar una buena noticia: los primeros 15 días de enero la recaudación creció notablemente . Es un dato que todavía no está en ningún lado, pero que tengo", reveló en una entrevista con Radio El Observador.

"La recaudación nacional de enero viene muy bien y creo que va a seguir así en febrero y marzo porque estamos viendo un proceso de recuperación en muchos sectores", agregó.

El especialista señaló que este proceso de recuperación "se está viendo con la recaudación tributaria" y aseguró que "el consumo está subiendo más que la inflación".

"Estoy muy entusiasmado con cómo viene la recaudación de enero. Ya sea porque Sturzenegger desregula, Caputo mete motosierra o Milei ejerce presión, en enero vamos a tener una linda sorpresa con recaudación fiscal ", aseguró el especialista financiero.

El titular de la consultora SDS detalló hace sólo unos días cuáles son las mejores oportunidades de inversión en este momento de calma cambiaria y baja de la inflación.

"El dólar dejo de ser objeto de deseo. Hoy no recomiendo comprar dólares porque no es más negocio", expresó. "No te recomiendo bonos o acciones porque están en una corrección, cuando termine te digo que sí", remarcó Di Stefano.