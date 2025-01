Ni dólar, ni bonos, ni acciones: en qué recomienda invertir ahora el Gurú del Blue

En un escenario de dólar planchado y de inflación a la baja, muchos ahorristas ya no encuentran una oportunidad para resguardar su dinero en la divisa extranjera. En este sentido, el analista financiero Salvador Di Stefano detalló cuáles son las mejores oportunidades en este momento.

"El dólar dejo de ser objeto de deseo. Hoy no recomiendo comprar dólares porque no es más negocio", expresó. "No te recomiendo bonos o acciones porque están en una corrección, cuando termine te digo que sí", remarcó Di Stefano.

En qué invertir con el dólar planchado, según Salvador Di Stefano

En este actual contexto, en el que todo indica que recurrir al dólar como "reserva" de ahorros ya no es productivo para inversores, el también conocido como "Gurú del Blue", hizo sus recomendaciones.

"Hacé un plazo fijo. Te da 3% mensual. La inflación está en 2,4%, y el dólar planchado", expresó en declaraciones radiales. "Hoy tenés que hacer plazos fijos, un fondo común de inversión en pesos. Todas inversiones en pesos. El dólar dejo de ser objeto de deseo", insistió.

"No es más negocio. Se terminó esa época, mientras esté (Javier) Milei en el gobierno, y mientras haya superávit fiscal, esta es la música que vamos a bailar", agregó al respecto.

"No te recomiendo bonos o acciones ahora porque están en una corrección, pero cuando termine te digo que sí", se explayó.

¿Podría haber una devaluación?

Di Stefano respondió contundente ante la consulta de una posible devaluación, considerando que el tipo de cambio está atrasado.

"Uno lo que se tiene que preguntar es cuántos dólares hay en el mercado y cuántos pesos. En Argentina, según dicen, hay cerca de u$s 200 mil millones. Y nominados en pesos, $19.000 en término de dólares", consideró el analista. "Lo escaso son los pesos y lo abundante los dólares. Entonces, mientras tengas un programa económico con superávit fiscal, no hay forma de que haya devaluación ", expresó.

En relación con el cepo que se mantiene para la compra de divisas, aseguró que es cuestión de tiempo. " Había quedado un desembolso de u$s 11.000 millones pendientes del FMI. Lo que pide el Gobierno ahora es que lleguen esos millones y con eso se capitalizaría el Banco Central para levantar el cepo", explicó.

"Ahí se pasaría a un tipo de cambio de libre flotación, ya no intervenido. El paso subsiguiente sería comenzar a pagarle al FMI", señaló.

Sin embargo, aclaró que, "cualquier tipo de acuerdo -con el FMI- no está a la vuelta de la esquina". En esa línea, estimó que "para abril o mayo", podría haber novedades.