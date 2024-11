El contundente consejo del Gurú del Blue sobre el dólar: cuál es la fecha clave

El dólar blue y también el oficial se mantienen sin saltos abruptos en los últimos meses. Por eso, para quienes tengan posibilidades de resguardar y hacer crecer sus ahorros , ya no es siempre la opción ideal.

En este contexto, analista financiero Salvador Di Stefano , que se ganó el apodo del Gurú del Blue por sus estimaciones al respecto, realizó una serie de recomendaciones en cuanto a las inversiones. Considerando cómo están los indicadores principales de la Argentina, incluyendo un pronóstico de la ansiada recuperación del poder adquisitivo.

"No compres dólares": el contundente consejo del Gurú del Blue

¿Conviene comprar dólares? Qué dice Salvador Di Stéfano. (Foto: iStock).

Di Stéfano, en una entrevista en TN, se explayó acerca de cómo ve la macroeconomía y cómo deberían reaccionar los ahorristas que busquen hacer crecer su dinero. Para eso, resumió su mirada sobre los últimos gobiernos y la valorización del dólar.

"(Mauricio) Macri en 2019 chocó a la Argentina. El dólar se va de $ 19 a $ 60. Después, con Alberto Fernández y dos años de COVID, otro choque más. Y después de que pasó la pandemia, Alberto volvió a chocar", consideró.

"La gente arrancó con un dólar a $ 17 esta tragedia argentina y terminó en $ 1000. Entonces ha quedado consternada. ¿Por qué no comprar?", preguntó el analista.

"Porque Argentina tiene superávit fiscal. Los billetes son como un bono: si a la Argentina le va bien, se revalúan los pesos . Y si la gente empieza a vender los dólares, se caen a pedazos", consideró Di Stéfano con respecto a precio del dólar. "Esos pesos, invertilos en cosas, porque el dólar tampoco es negocio", insistió.

En ese sentido, apuntó al mercado inmobiliario. "Te voy a dar un ejemplo. En marzo, el metro cuadrado de un departamento valía u$s 1600, ahora vale u$s 3000. Porque hay crédito. El que no vendió los dólares y compró el departamento, perdió", explicó.

"Hay que entender que cuando vos tenés superavit fiscal, el dólar no es objeto de deseo", agregó.

¿Cuándo se recuperará el poder adquisitivo, según Di Stéfano?

El analista insistió en las opciones para diversificar inversiones. "Colchón y caja de seguridad está vedado. Comprá acciones de empresas, de YPF, de Pampa Energía. Tenemos que pensar que la mejor inversión es la que te deja dormir tranquilo", aconsejó.

Por otra parte, estimó la fecha en la que los salarios comenzarían a revalorizarse, según sus cálculos. "El poder adquisitivo de la gente se va a recuperar bien en marzo. Porque hoy el salario real aumenta, pero también aumenta la luz y el gas, falta poder de compra", expresó.

"Los indicadores de producción industrial dan bien: estamos produciendo más alimentos y bebidas que en 2017", remarcó, en contrapartida.