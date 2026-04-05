El presidente Javier Milei concedió una extensa entrevista a un medio español en la que combinó definiciones sobre política doméstica, vínculos externos y balance de gestión. El diálogo, que se desarrolló en la Casa Rosada hace unos días pero cuya primera parte se publicó hoy, ofreció además una escena que sorprendió incluso al propio periodista, con una linea editorial afín al mandatario: un encuentro a puertas cerradas, con fuerte impronta de intimidad y control del entorno. La conversación, publicada este domingo, incluye una serie de definiciones que atraviesan tanto la coyuntura política argentina como el escenario europeo, en particular español. Sin embargo, uno de los pasajes más relevantes se centró en la relación con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, en un tono que profundiza una ruptura que ya tuvo episodios públicos en los últimos meses. En un momento del diálgo, consultado sobre versiones que vinculaban a Villarruel con maniobras para perjudicar su imagen en el exterior, Milei sostuvo que, a la luz de su comportamiento, "no le sorprendía" la posibilidad de que hubiera intentado “boicotearlo”. En ese marco, fue más allá y planteó, quiza en forma inédita, que esas conductas no responden a un giro reciente, sino que venían gestándose desde antes de su llegada al poder. “Lo que sí me sorprendió es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021”, afirmó el Presidente. Según su relato, inicialmente interpretó las tensiones como derivadas de episodios puntuales durante la gestión, como las demoras en el tratamiento legislativo que afectaron la firma del Pacto de Mayo. Sin embargo, luego reinterpretó esa conducta como parte de una dinámica previa. La pregunta del periodista vino a cuento de versiones periodísticas en España.. Según publicó OKDIARIO, un medio digital español con una línea editorial ubicada en el espectro conservador, el entonces dirigente de Vox, Javier Ortega Smith habría utilizado su vínculo con Victoria Villarruel para “torpedear” la relación entre Javier Milei y Santiago Abascal. El artículo sostiene que, ya en 2021, cuando se evaluaba la participación de Milei en foros internacionales de la derecha española, existieron presiones para vetarlo. Según ese artículo, el intento de bloqueo se dio concretamente en el foro Viva 22, el encuentro internacional organizado por Vox. De acuerdo con esa reconstrucción, Villarruel habría impulsado ese rechazo bajo el argumento de que Milei “daba mala imagen al verdadero proyecto político de La Libertad Avanza”. La publicación agrega que Ortega Smith “llevaba años saboteando la relación” entre el líder argentino y Abascal, apoyado en su “afinidad ideológica y amistad personal” con la actual vicepresidenta. Ese entramado, siempre según esa fuente, sitúa el inicio de las tensiones en una etapa previa al salto electoral de Milei y en línea con la hipótesis que el propio Presidente planteó en la entrevista. El señalamiento se inscribe en una escalada que tiene sus antecedentes más intensos durante 2025, cuando el mandatario ya había cuestionado públicamente a su vice en medio de disputas por el funcionamiento del Senado y el impacto fiscal de leyes aprobadas por la Cámara alta. En ese entonces, el vínculo político quedó expuesto en términos inéditos para la relación entre un presidente y su vicepresidenta en democracia. El reportaje a Javier Milei fue realizado por el periodista Bieito Rubido, director del diario digital El Debate, un medio español de línea conservadora. En su crónica introductoria, el propio entrevistador describió las condiciones en las que se desarrolló el encuentro. Según relató, la entrevista tuvo lugar en el despacho presidencial de la Casa Rosada, en una escena marcada por la privacidad: las ventanas permanecían “clausuradas a cal y canto”. Rubido interpretó ese clima como parte de un esquema de seguridad, aunque también como un ámbito en el que el mandatario se mostró más cómodo para una conversación extensa, que se prolongó por más de una hora entre compromisos oficiales. En el plano internacional, el Presidente se refirió a la política española y a sus vínculos con referentes de ese país. Allí, destacó su afinidad con figuras como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, a quienes definió como dirigentes “respetables” y con claridad respecto de los desafíos políticos. En ese marco, planteó una recomendación explícita: priorizar la confrontación con la izquierda por sobre las diferencias internas. “Lo primero que hay que hacer es identificar que el malo es el socialismo”, sostuvo, al tiempo que llamó a postergar disputas secundarias dentro del espacio ideológico. Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el balance de la economía. Milei defendió el ajuste fiscal implementado desde el inicio de su gestión y afirmó que logró resultados en plazos más rápidos de lo previsto. El Presidente sostuvo que su administración alcanzó el equilibrio fiscal en un mes y completó un ajuste equivalente a 15 puntos del PBI en seis meses. Además, aseguró que el programa permitió reducir la inflación desde niveles mensuales elevados a registros considerablemente más bajos, con una tendencia descendente. En ese sentido, insistió en que el recorte del gasto público constituyó el eje del programa económico y lo presentó como un mecanismo para reducir la presión fiscal y devolver recursos al sector privado. “Prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, afirmó. También remarcó que, pese a las previsiones iniciales, la actividad económica mostró señales de recuperación y evitó una caída más profunda. La entrevista, de la que hoy se conoció una primera parte, no abordó hasta ahora otros temas sensibles de la coyuntura política reciente, como el escándalo que tiene en la mira al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las revelaciones más recientes sobre la causa Libra, entre otros. Esos aspectos podrían formar parte de una segunda entrega que será publicada en las próximas horas.