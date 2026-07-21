El pronóstico de Martín Guzmán que coincide con la City: qué le pasará a Milei si no accede al crédito internacional
Suramericana Visión, la consultora que dirige el exministro de economía, evaluó la estrategia del Gobierno de financiarse en el mercado local para cubrir los vencimientos en moneda extranjera y da su pronóstico sobre lo que puede pasar en el futuro.
Elegir acciones argentinas requiere mucho más que observar cuáles subieron más en el último tiempo. Detrás de cada cotización existe una empresa con un modelo de negocio, una situación financiera y riesgos determinados.