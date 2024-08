La advertencia de un reconocido economista por el cepo y el riesgo país: "Si no tenés reservas..."

El economista Juan Luis Bour advirtió por la existencia de un escenario complejo por la falta de dólares y la tendencia "procrastinadora" del Gobierno a la hora de tomar decisiones. Además, y a diferencia de lo que prometió el ministro Luis Caputo, aseguró que el cepo cambiario "por el momento tiene larga vida".

Entrevistado en LN+, el director de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) expresó su preocupación por la gran cantidad de vencimientos que el país tendrá que enfrentar en 2025 y la falta de reservas para cubrirse.

Esta situación, señaló, se refleja entre otros indicadores en el riesgo país, que sigue alrededor de los 1500 puntos.

"El riesgo país baja como consecuencia de ciertos anuncios, podés estar en 1490 o 1510 y es exactamente lo mismo. ¿Se puede bajar más si no tenés reservas? Los que tienen bonos te van a decir que no, van a preferir que tengamos reservas para garantizar que se van a pagar los vencimientos. No se baja solo con la idea de que vas a renovar la deuda y no vas a tomar más. Además no tomamos más deuda porque no podemos", explicó.

"El Gobierno está anunciando que va a controlar el riesgo país pero para eso necesita tener reservas o mucho crédito, y todo eso es difícil de conseguir en este escenario de corto plazo. Podría lograrlo si sigue con una posición fiscal muy dura, si consigue reservas y si finalmente puede resolver el tema cambiario, algo que aún está pendiente", agregó.

En esa línea, Bour sostuvo que hay cierta "actitud procrastinadora" de parte de un Gobierno que elige patear para más adelante aspectos de la política económica que "tarde o temprano van a tener que resolver", entre ellos el tipo de cambio.

"Lo del precio del dólar es una apuesta, puede salir mal o puede salir bien. Tenemos viento de frente porque los precios internacionales están cayendo, el precio de la soja el año pasado estuvo por encima de los 700 dolares y hoy en Puerto Buenos Aires está 390 y en Chicago 350. Eso es mala suerte, para compensar tenés que hacer buena política económica o lo que hacen los países que tienen tipo de cambio flotante. Pero si no tenés reservas, no tenés como acolchonar movimientos fuertes del tipo de cambio", explicó.

Sobre la cantidad de dólares que el Gobierno espera que ingresen a través de mecanismos como el blanqueo, el RIGI o la venta de empresas públicas, el economista jefe de FIEL no se mostró tan optimista y habló de un problema de plazos.

"Los dólares algún día van a entrar, pero necesitamos que lleguen en los próximos 12 meses porque en 2025 hay vencimientos de deuda muy grandes. ¿Van a estar esos dólares? La tendencia de las acciones del Gobierno son buenas, el equilibrio fiscal es parte de la solución, pero hoy tenemos un riesgo de 1500 puntos porque no tenemos dólares. Yo no hablo de default, pero sí de un escenario complejo y de que se están cortando algunas salidas que pueden llegar a tener, como el de solucionar el tema cambiario ", insistió.

La inflación de agosto y un cepo a largo plazo

En otro tramo de la entrevista Bour se refirió al dato de la inflación de julio que el INDEC dio a conocer esta semana y que fue del 4%, una cifra que, aseguró, se explica por la postergación de varios aumentos.

"Es una inflación baja porque en los dos años anteriores los números eran muy altos. La explicación de este 4% es esencialmente que no ajustaron muchas tarifas o precios que estaban para ajustar. Hay cosas que quedaron postergadas, como el aumento de impuestos a combustibles o la liberación de precios de servicios ", indicó.

Pensando en lo que será el dato de agosto, Bour aseguró que será similar al del séptimo mes del año, y que ese 4% podrá ir a la baja "en la medida que se mantenga este tipo de cambio por debajo de la inflación".

"El tipo de cambio es una de las anclas que están utilizando. Apuestan a que haya algo que cristalice las expectativas positivas y en algún momento llegar al 1% mensual. Se puede seguir postergando aumentos pero depende de la cuestión fiscal, esta es una frazada corta, uno deja de hacer algo y tiene una consecuencia. Agosto va a dar una inflación muy parecida a la de julio o un poquito más alta, septiembre más baja, y de ahí en más todo depende de la política económica que definan", aseveró.

Finalmente, el economista aseguró que no hay expectativas de levantar el cepo a corto plazo.