La lapidaria advertencia de Lacunza por el "atraso" del dólar: "No puede seguir"

En línea con la opinión de otros analistas, el economista Hernán Lacunza advirtió este sábado por un tipo de cambio que considera atrasado y que, con el paso de las semanas y la decisión del Gobierno de no corregir, podría derivar en una situación "peor".

"Entre junio y lo que va de julio el Banco Central no compró dólares, mas bien vendió. Y la brecha de ahora, en comparación con la de los primeros cinco meses de Gobierno, se duplicó y más también. Evidentemente, en los últimos 45 días hay un cambio en el humor y en el signo del mercado", señaló el ex ministro de Economía en declaraciones radiales.

"El tipo de cambio real no lo sé, pero corregido por inflación entre peso y dólar, hoy es 45% inferior al de diciembre, entonces cuando algo se abarata mucho es lógico que haya más demanda que oferta . Creo que las autoridades estarán tomando nota, esta tendencia así no puede seguir", agregó.

Sobre la posición del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo , que insisten en mantener el crawling al 2% y salir vehemente al cruce de quienes les sugieren una corrección, Lacunza prefirió evitar la polémica, aunque dijo que las respuestas del oficialismo "no son una buena señal".

"No quiero entrar en una polémica con las autoridades, entiendo que es más fácil hablar por los medios que estar ahí sentado donde están ellos, pero cuando se tiene que dedicar demasiada energía a desmentir análisis de otros, no es una buena señal. Si las cuentas están en orden, las palabras van a sobrar, no importa mucho lo que diga alguien", arremetió durante las entrevista con Radio Mitre.

"Tampoco esperaría qué digan algo distinto porque su palabra es muy importante y el mercado trataría de anticiparse a cualquier hecho. Pero sí confío en que son gente con mucha experiencia y que toman nota de este cambio de tendencia . Lo que nos trajo hasta acá, que fue útil para salir de la mega-crisis que nos dejó el gobierno anterior, no nos va a llevar hasta allá ", insistió.

La analogía del auto y las dificultades para levantar el cepo

Para explicar su postura en relación con lo que pasa con el tipo de cambio, Lacunza hizo una analogía con un conductor que empieza a notar que su auto tiene algún desperfecto técnico.

"Si el auto empieza a hacer un ruidito y la reacción del conductor es negar todo, entonces me preocupa más, porque lo que puede ser un desvío incipiente se va a transformar en persistente, y se va a volver más agudo dentro de un tiempo. Con el tipo de cambio es igual. Este incipiente atraso cambiario, si no cambiamos nada, cada día que pase va a ser un poco peor", manifestó.

Para Lacunza, esa corrección se tiene que hacer en varios niveles.

"No hay que tocar una sola cosa, esto como llevar el auto al service cuando se pasan los 10 mil kilómetros. No es solo un cambio de aceite, hay que revisar todos los niveles. Esto es lo mismo, no se trata de solo tocar el dólar., Y a veces hacer un service tiene un efecto colateral", profundizó.

"Si no se hace la corrección, el próximo paso es levantar el cepo y con este tipo de cambio va a ser muy difícil. Hay que ir preparando el camino para ir normalizando el mercado de cambios, eliminando restricciones de a poco para ver cuál es la voluntad del mercado. Pero seguir sin cambiar nada va a ser más difícil", concluyó.