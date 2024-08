Caputo empuja el fin del cepo: "Sepan que vamos a salir"

El Ministro de Economía, Luis Caputo, pidió en la Bolsa de Comercio de Córdoba que el sector privado confíe en el programa macroeconómico del Gobierno, dijo que si invierten la recuperación va a ser más fuerte y más rápida y ratificó que su programa se trata de un cambio a largo plazo: "No importa si vamos a salir del cepo un mes antes o un mes después, sepan que vamos a salir".

El ministro subrayó que le gusta "destacar el rol del sector privado", ante el auditorio mediterráneo, luego de exponer sobre la sostenibilidad del programa económico y de asegurar que "esta vez si es diferente" la propuesta para superar las crisis argentinas.

"Si piensan que su rol es insignificante, está mal. El rol de los empresarios y los ciudadanos es fundamental, y la decisión de cada uno es fundamental. La economía es la sumatoria de decisiones individuales. Si no podemos convencerlos a ustedes de que este es un momento histórico, vamos a tardar más en recuperar", agregó.

"En la medida que entiendan, que apoyen este proceso y se den cuenta que es un cambio a largo plazo, y que no importa si vamos a salir del cepo un mes antes o un mes después. Sepan que vamos a salir y todo se va a solucionar".

Cepo.

Caputo dijo que no ponen fechas a la salida del control de cambios, pero si condiciones, por ejemplo, que "cuando salgamos del cepo no pase nada".

Anticipó además que aún no están dadas las condiciones porque falta sanear el Banco Central.

"La salida ya llegará y no es cierto que no se pueda crecer sin cepo. Ya lo estamos viendo, se empieza a recuperar, es importante no cometer un error al salir del cepo, este es un país muy sensible a los sobresaltos", explicó.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, disertó en el Ciclo de Coyuntura de la @BolsaCordoba pic.twitter.com/uyhgTqQatu August 16, 2024

Inversión y competitividad

Caputo agregó que la recuperación, si hay inversión privada, será más rápida y más fuerte, algo que ha mencionado en otras oportunidades, al igual que el presidente Javier Milei.

La necesidad de la inversión, sostuvo, también se traducirá en un eventual beneficio al sector privado: "(la recuperación) nos va a dar no solo equilibrio fiscal sino superávit. Nos va a sobrar plata, y este Gobierno, cuando le sobre plata, va a bajar impuestos".

Según el expresidente del Banco Central, la quita de impuestos va a ser "la forma, para algunos novedosa, de ganar competitividad".

"No queramos ganar más competitividad siempre devaluando, que lo único que ha generado es mayor pobreza, tratando de mentirnos que ahora somos competitivos cuando no lo somos", criticó el funcionario, que atraviesa meses en los que se mantuvo constante la especulación sobre un nuevo salto del tipo de cambio que mejoraría la competitividad del sector agroexportador.



Luego de elogiar las finanzas y la inversión de la provincia liderada por Martín Llaryora, Caputo sostuvo que la oportunidad es histórica para construir el país.

Actividad económica

Consulta por la evolución de la actividad económica, el titular del Palacio de Hacienda dijo que la caída era "inevitable", pero que fue "un tercio de la de la convertibilidad" en su peor momento.

"Está bueno poner como referencia la dividencia de cuando uno deja que el ajuste lo haga el mercado y cuando uno toma una decisión ortodoxa", explicó.

Acto seguido, argumentó que "ya estamos creciendo" y que se va a profundizar esa tendencia "por la demanda agregada, proque está aumentando la masa salarial, ya los salarios es el tercer mes seguido que le ganan a la inflación, las jubilaciones están 5% arriba en términos reales".

El ministro agregó que se subestima el aumento del crédito: "Al no estar más el Estado tomando plata, los bancos empiezan a comportarse como bancos, algo que no pasaba en Argentina hace décadas".

Blanqueo

"Si no vas a blanquear, no te quejes, porque todos están haciendo un esfuerzo enorme", arrojó el ministro, quien previamente había incluido al blanqueo en una de las políticas que podían impulsar la recuperación.

Caputo defendió el régimen y agregó: "Si queremos construir una Argentina nueva, esta es una oportunidad para todos. El blanqueo es como la Ley Bases, no es para el Gobierno, es para los argentinos, a tal punto que no estamos cobrando por eso, no tiene fin recaudatorio".

Anticipó que el régimen va a generar mayor financiamiento, inversión, empleo y recaudación y agregó: "No digo que es un deber el blanqueo, es opcional, pero diría que si no vas a blanquear, no te quejes entonces, porque están todos haciendo un esfuerzo fenomenal y es el momento para hacerlo".

Impuesto PAIS

"Cuando subimos el impuesto PAIS, lo hicimos por cuestiones no solo fiscales sino también políticas, estábamos débiles en el Congreso y teníamos que mostrar que teníamos nuestras propias herramientas también. Pero dije que no bien se aprobara la Ley Bases lo iba a sacar, y nadie me creyó", agregó el ministro.

Esta semana el presidente ratificó que el impuesto PAIS no se va a prorrogar a fin de año, que es cuando caduca según la ley de su creación.

Anticipó que se sentará con las provincias para discutir sobre el recorte de Ingresos Brutos.

Deuda.

El ministro aseguró que el Gobierno tiene los fondos para hacerse de los dólares para pagar intereses de enero, pero además ratificó que también pagarán los vencimientos de capital.

"Lo vamos a tener, no vamos a comprometer lo hecho por 2 mil millones de dólares", dijo Caputo, quien subrayó que analizan varias alternativas pero aseguró: "No vamos a hacer refinanciamiento, lo vamos a pagar efectivamente".

"El pago de enero está garantizado, y el pago de julio lo hacemos con el superávit mismo. Recién estamos hablando del pago de enero de 2026. Para esa época vamos a haber evacuado cualquier duda", concluyó el funcionario, quien anticipó que trabajan en varias alternativas, incluido un repo.