Cuando saldrá Javier Milei del cepo es uno de los principales interrogantes que hoy tiene el mercado respecto a la política cambiaria del Gobierno: a medida que pasan las semanas, son cada vez más las voces que insisten con el levantamiento de las restricciones cambiarias.

Al respecto, tanto Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, marcaron en distintas oportunidades que ellos también están dispuestos a quitar el cepo, pero insisten en hacerlo con prudencia una vez que el Banco Central esté "saneado".

Este mismo miércoles, en el Council of The Americas, el Presidente volvió a remarcar esto mismo: "Nadie tiene tantas ganas como yo salir del cepo, pero quitar los parches sin solucionar problemas de fondo seria agravar la crisis que heredamos".

En este escenario, el banco de inversiones JP Morgan compartió un nuevo informe en el que instó al Gobierno a salir del cepo y marcó los beneficios que esto traería para la economía: ¿Qué dice?

Chau cepo: qué beneficios traería, según JP Morgan

Para el banco de inversiones JP Morgan, es esencial que el Gobierno salga del cepo antes de fin de año, algo a lo que también aspiran Milei y Caputo. Según los analistas de la entidad, esto sería clave para reducir el riesgo país .

"Mantenemos nuestra opinión de que uno de los eventos clave para reducir el riesgo (país) es el levantamiento de los controles de capital", insiste el informe del JP Morgan.

Chau cepo: JP Morgan reveló los beneficios de levantar las restricciones en la Argentina

Para el Gobierno, lograr la reducción del riesgo país, indicador que hoy se encuentra en torno a los 1500 puntos básicos, es esencial es su búsqueda de inversiones extranjeras para apuntalar la economía.

Aunque la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) como parte de la Ley Bases resulta un primer paso fundamental para promover inversiones del exterior y su consecuente ingreso de dólares al país, es clave que este sea acompañado con mayor credibilidad financiera en la Argentina.

Esto mismo señala el banco de inversiones: "Lograr esto implicaría una fuerte credibilidad en el mercado consecuentemente con mejoras en el escenario macroeconómico".



Además, liberar el cepo "también abriría la puerta a beneficios adicionales, como una probable reclasificación de MSCI a mercados emergentes", agrega el informe.

El MSCI, desarrollado también por el Morgan Stanley, es un ponderador que mide el desempeño de los mercados alrededor del mundo y es utilizado por los fondos de inversión al armar sus carteras.

Actualmente, la Argentina es prácticamente un paria internacional: desde hace tres años que se encuentra la categoría "stand alone" . En su momento, el MSCI anunció que rebajaba a la Argentina desde la categoría "emergente" a esta principalmente por el mantenimiento de los controles cambiarios, los cuales hoy en día aún se sostienen.

Chau cepo: JP Morgan reveló los beneficios de levantar las restricciones en la Argentina

"La severidad prolongada de los controles de capitales sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad del índice MSCI Emerging Markets. Esto ha llevado a la reclasificación de la Argentina de mercados emergentes a estado de mercados independientes", informó en su momento Craig Feldman, referente de la entidad.

Esto hace que las inversiones en la Argentina sean consideradas riesgosas, mientras que las acciones de las empresas del Merval no se consideran como confiables a nivel global.

Es por esto que JP Morgan cree que una apertura del cepo y la consecuente suba a la categoría "emergente" en la que previamente estaba la Argentina en el índice sería de gran ayuda para apuntalar inversiones extranjeras.

Aunque "en los mercados, el riesgo país, medido por el CDS (credit default swap) a 10 años, es actualmente alrededor de cinco veces mayor que en el mismo momento bajo el gobierno de Macri (455 puntos en agosto de 2016 frente a 2.362 puntos actualmente)", la entidad es optimista respecto a las políticas fiscales llevadas a cabo por Milei, con un fuerte ajuste en las cuentas públicas.

Es por esto que, pese a que "la valuación de las acciones es más baja", la entidad observa que "podrían materializarse más ventajas en el futuro" . Así, en caso de que el Gobierno logre salir exitosamente del cepo, JP Morgan cree que pueden tener un fuerte sendero ascendente.

"¿Qué sigue? Si bien actualmente no tenemos acciones argentinas en nuestra cartera, creemos que el sector energético sigue siendo una de las áreas más atractivas para ganar exposición a Argentina, siempre que las políticas oficiales sigan su curso", concluye el informe.



Chau cepo: JP Morgan reveló los beneficios de levantar las restricciones en la Argentina

En contraste, este miércoles Milei habló nuevamente del cepo en el Council of the Americas y pidió a los presentes "que vean la película completa, no la foto".

En esta línea, volvió a remarcar que las restricciones cambiarias se levantarán en la medida en que se logre "sanear" el Banco Central: "No nos importan las presiones, vengan de donde vengan", manifestó el Presidente como respuesta a las insistencias tanto de economistas y entidades nacionales como del extranjero.

Además, aseveró que "es falso que no se puede crecer con cepo, es una falacia", ya que "hay elementos que impulsan el crecimiento económico" como una recuperación de las jubilaciones y del salario real. "Eso va a hacer expandir la demanda y es parte del rebote", prometió.

"¿Y eso cuándo va a ocurrir? Cuando hayamos cortado definitivamente con la emisión monetaria, eso va a ocurrir cuando la base monetaria, en el formato convencional, termine de igualarse a la base monetaria amplia; que quiere decir que todo el sobrante de dinero se eliminó", concluyó sin dar precisiones sobre fechas.