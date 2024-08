La economista más escuchada cuestionó la demora del Gobierno para levantar el cepo: "La misma dependencia..."

La economista Marina Dal Poggetto repasó el recorrido del programa económico tras los primeros ocho meses de gestión de Javier Milei, y advirtió por las demoras del Gobierno en levantar el cepo y eliminar los controles cambiarios.

"La dependencia con el cepo sigue siendo la misma que cuando llegó Milei", afirmó la directora de la consultora EcoGo.

En una entrevista con Cenital, Dal Poggetto reconoció que los controles eran condición necesaria para avanzar con el ajuste fiscal, pero cuestionó la inexistencia de un programa financiero.

"Se limpió el balance del Banco Central pero pasaron la deuda de un lugar a otro. El riesgo país sigue siendo de 1500 puntos básicos y no hay un programa financiero, por lo que la dependencia con el cepo sigue siendo casi la misma que cuando llegó Milei", expresó.



Sobre el cepo, la economista no dudó en calificarlo como una anomalía y dijo que genera "distorsiones muy grandes".

"La represión financiera no genera una brecha, sino brechas. Hay un incentivo a comprar todos los dólares baratos que se encuentren en el sistema. El problema es que no importa cuántos dólares genera la economía, siempre van a faltar. Las distorsiones son muy grandes", remarcó.



Al hablar del BCRA, la especialista aseguró que "sigue quebrado" y explicó cuáles fueron algunas de las maniobras que llevaron a ese estado de situación.



"Venimos de 20 años con desfinanciamiento monetario del BCRA, entre utilidades, adelantos transitorios, letras intransferibles y algunos pases de manos. Así, entre pesos y dólares, al tipo de cambio oficial, se usaron u$s 300.000 millones, eso es medio PBI. De eso, u$s 100.000 millones fueron dólares de verdad y u$s 200.000 millones fueron de emisión monetaria de pesos. Básicamente, el balance del Central está quebrado por el abuso del financiamiento monetario del agujero fiscal", detalló.

Milei pidió paciencia para levantar el cepo: "Nadie más que yo quiere hacerlo"

Este miércoles, durante su exposición en el Council de las Américas, el presidente Javier Milei dijo que aún no están dadas las condiciones para avanzar con el levantamiento del cepo.

"Nadie tiene tantas ganas como yo salir del cepo, pero quitar los parches sin solucionar problemas de fondo seria agravar la crisis que heredamos ", aseveró.

"Si no lo estamos haciendo a la velocidad que nos gustaría es porque aún no están dadas las condiciones. Vamos a respetar tiempos y condiciones de nuestro programa. El cepo lo vamos a sacar cuando avancemos a la fase 3", insistió.



Finalmente, el mandatario dijo que es falso que no se pueda crecer con cepo cambiario y destacó la "recomposición real de salarios y jubilaciones".