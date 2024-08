Soja cae 24% desde la asunción de Milei: cuántos dólares perdió el BCRA

La soja de Chicago cae aún más este martes y cotiza a u$s 373 la tonelada, ubicándose en mínimos en los últimos cuatro años, luego que pronosticaran una producción récord en los Estados Unidos. El desplome de la commodity amenaza la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central, un elemento central que observa el mercado para evaluar la sustentabilidad y éxito del programa económico de Javier Milei.

Según estimaciones del mercado, la caída del precio internacional de la oleaginosa desde que asumió Javier Milei generó que ingresaran u$s 6.500 millones menos a través de exportaciones.

El 11 de diciembre de 2023, un día después de la asunción del presidente, la soja operaba en Chicago a $ 490. Desde ese momento, cayó casi 24%, lo que generó una pérdida de recaudación fiscal por menos derechos de exportación y pegó debajo de la línea de flotación en las arcas del Central.

Con las reservas internacionales brutas en u$s 27.473 millones, el mercado duda sobre si continuará la estrategia del Central de intervenir en los dólares financieros para retirar pesos de la economía y contener la brecha cambiaria. Pero el desplome también siembra interrogantes de cara a la campaña de 2025.

Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, no cree que el BCRA deje de intervenir en el corto plazo, pero alerta sobre la caída de los márgenes de los productores agropecuarios. "Son muy negativos o apenas positivos. La renta no paga en absoluto el riesgo que se asume cuando se sale a producir. Hay que ver mediante qué esquema pueden disminuirse los derechos de exportación", asegura.

"Estamos ante una Doble Nelson donde los precios internacionales son bajísimos y además la intención de siembra y márgenes argentinos están por el piso", agrega.

Pese al desplome de la soja, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta que durante 2024 se podría alcanzar un superávit comercial de u$s 21.237 millones , que sería el más alto desde 2009 ajustado por la inflación en dólares histórico.



Impacto en el mercado internacional

Por su parte, el maíz también bajaba este martes, cediendo parte de las ganancias del lunes, impulsadas por las estimaciones de menores inventarios, mientras que el trigo caía.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó el lunes sus estimaciones de producción de maíz y soja con respecto al mes anterior, aumentando las expectativas de una fuerte oferta mundial de ambos cultivos. En su informe mensual sobre la oferta y la demanda, la agencia elevó la estimación de la cosecha de soja para 2024/25 a la cifra récord de 4.589 millones de bushels, superando las expectativas de los analistas. Así, la producción de soja treparía a los 124,9 millones de toneladas en los Estados Unidos.

"Las perspectivas de los suministros de soja son bajistas para el mercado", dijo un operador en Singapur. "Y el lado de la demanda tampoco pinta muy bien", agregó.