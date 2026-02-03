La inflación es un factor resuelto por el Gobierno para Spotorno (Fuente: Archivo).

A días de la publicación del dato de inflación de enero, la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC generó una ola de especulaciones sobre los motivos de su salida.

El economista Fausto Spotorno, exmiembro del Consejo de Asesores de Javier Milei y socio de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, relativizó las teorías sobre una presunta manipulación del índice de precios y dejó una fuerte advertencia.

“No sé cuál será la razón fundamental”, admitió Spotorno en una entrevista con Radio Con Vos sobre la salida de Lavagna, aunque no descartó el “desgaste” de la función pública.

El economista reconoció la gestión de Lavagna y consideró “una lástima” su salida porque “ha trabajado muy bien en el INDEC”.

El debate por la actualización del IPC y la advertencia de Spotorno

El punto más debatido está en la actualización de la canasta del IPC, prevista para el dato de enero que se publicará la próxima semana.

Ante la consulta sobre si el Gobierno estaría “barriendo inflación bajo la alfombra” al demorar el cambio metodológico, Spotorno fue categórico: “Para nada”, aseguró.

“Las mediciones de las canastas pueden tener cambios porque hay cambios en la estructura de consumo, no porque haya cambios en la estructura de precios”, explicó el economista.

“Si hay un cambio en la canasta te puede dar un mes más inflación que otro, pero a la larga más o menos se mantiene”, añadió.

Spotorno destacó que las distintas mediciones de inflación en Argentina —privadas y provinciales, como la de Bahía Blanca— no difieren significativamente entre sí a pesar de tener diferentes canastas.

“No me preocupa tanto los cambios producidos por cambios en la canasta”, afirmó. Sin embargo, reconoció la necesidad de actualizar: “Hay que actualizar la canasta, esto es sin lugar a dudas algo que hay que hacer. Argentina debería cumplir con que cada cinco años se revise la canasta".

Las secuelas de la intervención de Moreno

Un punto en el que Spotorno hizo especial hincapié fue en el daño estructural que dejó la intervención de Guillermo Moreno en el INDEC durante el kirchnerismo.

“El daño que se hizo todavía siguió teniendo impacto”, aseguró. “El sistema estadístico argentino tiene plazos de cinco o diez años para armar las estructuras sobre las que después se arman las estadísticas”, explicó Spotorno.

“Todavía no hubo ningún censo económico. Las dificultades para hacer esta encuesta de gasto de los hogares que se hacen cada cinco o diez años... todo eso es consecuencia de lo que pasó”, remató.