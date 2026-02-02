En esta noticia La nueva medición del INDEC

Este lunes renunció el exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, un funcionario que data de los tiempos de la gestión de Alberto Fernández, y el gobierno de Javier Milei lo reemplazó con Pedro Lines, el número dos del organismo.

El anuncio sorprendió en medio de la anticipada implementación de la nueva metodología para calcular la inflación, algo que en el ministerio de Economía que dirige Luis Caputo terminaron por dejar para más adelante .

La línea de la Casa Rosada fue que Lavagna “quería implementarla ahora, mientras que el Presidente y el ministro siempre sostuvieron que debía implementarse una vez que el proceso de desinflación estuviera completamente consolidado, para evitar especulaciones “.

“El método para calcular la inflación va a seguir siendo, por algunos meses, el que está ahora. Como esta administración confía en que la inflación va a caer, no quiere dar lugar a que el kirchnerismo diga que la inflación baja porque el Gobierno manipula el índice“, sumaron las fuentes.

Lo mismo dijo el propio Caputo en declaraciones con Radio Rivadavia, en donde además adelantó que Lines es un funcionario de “trayectoria intachable”. El nuevo director del INDEC tiene un perfil técnico que ven más acorde a la etapa de implementación de la nueva medición.

Él es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene una maestría en Economía otorgada por el Centro de Estudios Macroeconómicos, además de que tiene otra maestría en Minería de Datos en curso en la Universidad Austral.

Hasta ahora, se desempeñaba como el coordinador de la elaboración del programa estadístico anual del país, al tiempo que organizaba el desarrollo de los procedimientos técnicos vinculados con la planificación, el diseño y evaluación de censos.

En Balcarce 50 aclararon que la salida de Lavagna fue “acordada mutuamente y se dio en buenos términos”, en línea con la búsqueda del nuevo perfil. “Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose", analizó el saliente funcionario en la carta de despedida.

No obstante, según pudo reconstruir este medio, hubo varios reproches que surgieron por lo bajo hacia Lavagna desde el equipo económico de Caputo. Entre ellos, críticas a la medición de la balanza turística.

La nueva medición del INDEC

El principal cambio de la nueva fórmula es que la canasta de consumo derivada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC) va a ser actualizada. La actual, que data desde el año 2004, será reemplazada por los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del 2017-2018.

Celeste Alonso

Según el titular del Palacio de Hacienda, “da prácticamente igual” si se aplica o no ahora. “Marco corrió los números del año pasado y (el resultado) da prácticamente lo mismo. Diciembre da un poquito más abajo el índice nuevo, enero daba un poquito más abajo el índice nuevo “, contó en declaraciones radiales.

La estación de Caputo es que el primer mes del año conseguirá una desaceleración con respecto de diciembre , que apuntó un 2,8% en alza pero con una variación de 31,5% anual: la más baja en los últimos 8 años .

Si bien la idea era que a partir de este mes de enero se aplique el nuevo método de medición, la postergación de Caputo no tiene fecha exacta. Sin embargo, el presidente Milei repitió en diferentes ocaciones que la idea que la inflación llegue a su batalla final para mitad de año , alrededor del mes de agosto.

Un dato no menor es que aplicar la nueva fórmula es algo que forma parte dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La segunda revisión del organismo internacional deberá realizarse durante este mes de febrero.