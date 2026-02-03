El jefe de Gabinete se refirió a la renuncia del ahora exfuncionario y habló de diferencias sobre la puesta en marcha de la nueva metodología.

Tras la renuncia de Marco Lavagna, Manuel Adorni abordó de lleno lo sucedido y reconoció que la salida del ahora extitular del INDEC se produjo por “diferencias de criterios” respecto al momento de actualizar la canasta de medición de precios.

Según el jefe de Gabinete, Lavagna consideraba que enero debía ser el mes para iniciar la actualización de la canasta, pasando de la base 2004 a una de 2017-2018.

Sin embargo, el Gobierno rechazó esta propuesta por entender que generaría “suspicacias en términos comparativos”. Adorni fue enfático al explicar las razones en diálogo con radio Rivadavia: “Íbamos a empezar a comparar con el índice de otros meses o del año pasado y no íbamos a tener una base de comparación cierta porque íbamos a tomar dos índices que estaban medidos distinto”.

El jefe de Gabinete vinculó esta decisión con la necesidad de mostrar resultados concretos tras casi dos años de gestión. “Nosotros en virtud de casi dos años que estamos combatiendo contra los desastres que han dejado los gobiernos kirchneristas no estamos dispuestos a que la gente no tenga base de comparación”, afirmó.

En esa línea, manifestó que el Gobierno quiere que la ciudadanía pueda verificar que “todo el esfuerzo que estamos haciendo entre los 47 millones de argentinos desde hace dos años se traducen en baja inflacionaria”.

Ante las acusaciones de la oposición, que interpretó la salida de Lavagna como una intervención del gobierno en el INDEC, Adorni fue contundente en su rechazo. “No, a ellos no les respondo porque ellos son un sinfín de inconsistencias, de incoherencias”, respondió, y agregó que los dirigentes que lo critican “fueron parte de un esquema de corrupción, de saqueo de los argentinos y empobrecimiento para todos”.

El funcionario insistió en que la decisión apunta precisamente a evitar especulaciones: “Precisamente no estamos cambiando los índices ni la metodología de cálculo para que ellos no digan que los cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene”.

Adorni aseguró que el Gobierno mantendrá todo como está hasta que “la inflación sea cero” y recién entonces actualizarán lo que corresponda.

En relación a la suba que registró el IPC durante los últimos siete meses, con números que pasaron de 1.5% a 2.8%, Adorni atribuyó este incremento a factores externos a la gestión de Javier Milei.

“Esto no es ni más ni menos el costo de tener unos impresentables del otro lado del mostrador, fue el costo de la campaña de una campaña electoral y de un esquema de vieja política que intentó bajo todos los medios hacer que el Gobierno no siga adelante”, justificó.

Respecto a las proyecciones futuras, el jefe de Gabinete ratificó las palabras del presidente Milei sobre cuándo se verá una inflación que “empiece con cero”.

“Después de mitad de año vamos a empezar a ver el índice que empiece con cero”. Adorni confió en que “el trabajo está hecho” y que lo demás son “cuestiones coyunturales y cuestiones de tiempo nada más”.