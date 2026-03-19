La inflación en Argentina dejó de bajar hace nueve meses. Aún así, el presidente Javier Milei ratificó su objetivo de perforar el 1% a mitad de año, algo que no ocurre desde hace casi una década. El debate se encendió entre los economistas y uno de los que sentó su posición escéptica fue Emanuel Álvarez Agis, titular de la consultora PxQ. En una entrevista con Urbana Play, Agis planteó que el Gobierno eligió un programa económico con un alto “ratio de sacrificio” que prometía bajar la inflación, pero no logró sostener la caída. Y ahora, enfrenta un nuevo problema con la guerra en Medio Oriente y la suba del precio del petróleo. Álvarez Agis ubicó el “quiebre” entre mayo y junio del año pasado, cuando Argentina perdió el ancla cambiaria en el marco del acuerdo con el FMI. A partir de ahí, “el tipo de cambio pasó de $ 1.000 a $ 1.500 y la inflación se desancló”. “La gente obviamente percibe y siente que hace 9 meses que la inflación dejó de bajar. Y una cosa era soportar el costo del programa de Milei en términos de actividad, de pérdida de empleo y de ingreso, cuando uno veía que la inflación viajaba del 200% al 20%, que era la expectativa para este año, a ver que volvemos a un lugar donde la Argentina lamentablemente ya estuvo muchas veces en el pasado”, señaló. Para el economista, la guerra en Medio Oriente agrega un factor de presión que el Gobierno no puede controlar: las naftas en YPF ya subieron 10% por el shock petrolero y el índice de precios mayoristas mostró en febrero que los bienes importados bajaron nominalmente, lo que amortigua pero no alcanza. El escenario que se viene, según Álvarez Agis, es de “más inflación” antes de cualquier mejora. “En el primer semestre vamos a tener una inflación más alta. El Presidente razonablemente le va a poder echar la culpa a la guerra, entre nosotros vamos a saber que es un poco verdad y un poco mentira, porque de vuelta la inflación se desancló a partir de mayo, junio, junio del año pasado“, anticipó. “Esta inflación que va a vivir el mundo y Argentina ahora no tiene nada que ver con un fenómeno monetario, es lo que los economistas denominamos un shock de oferta. O sea, de repente se retrajo, algunos dicen que como nunca en la Historia, la oferta mundial de petróleo. Entonces por más que vos quieras emitir cero o incluso absorber pesos de la economía, la inflación va a subir", agregó. “El problema es que si a vos querés neutralizarlo por el lado de la oferta, retrayendo la demanda, metés a la economía en una mega recesión, entonces tirás toda la economía para abajo. Lo recomendable en estos momentos es apechugar, digamos, bancarse que la inflación suba“, advirtió.