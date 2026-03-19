Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, analizó la ventaja competitiva que la Argentina tiene con la Guerra en Medio Oriente y explicó por qué “es un mito” que la apertura económica destruye empleos. Lo hizo durante su paso por Pulso Financiero, programa de El Cronista Stream. En diálogo con Guillermo Laborda y Florencia Barragán, el ministro destacó además el crecimiento que tuvo lugar durante los dos primeros años de gestión libertaria. “Argentina tiene una ventaja competitiva, que es su ubicación geográfica, está fuera y lejos de cualquier conflicto. Y es uno de los países con mayores reservas de gas del mundo, entonces cualquier otra nación que esté tratando de asegurarse su suministro de gas no encuentra un lugar más estable y seguro que la Argentina” explicó. “Rusia tiene sus problemas y Qatar, que era una de las fuentes más seguras, ahora tiene los misiles pasando por arriba. Me parece que es importante que entendamos que todo esto que sucede, que es bastante trágico, en cierto sentido termina favoreciendo a la Argentina”, completó. Al mismo tiempo, Sturzenegger explicó por qué considera que el proceso de apertura económica que lleva adelante Milei no tiene impacto negativo en el mercado laboral y habló de un proceso de redistribución geográfico. “Cuando Argentina cerró el país y su economía, concentró su actividad en un cordón industrial del conurbano que hacía la sustitución de importaciones. Si Argentina se abre, va a desarrollar industrias de exportación que están distribuidas por todo el país, es un modelo productivo que va a generar un aumento de la actividad en otras partes”, analizó. Y remarcó: “Se va a dar un proceso interesantísimo de migración inversa, no sé hasta qué punto las provincias están conscientes de esto. Son procesos que van a durar décadas y que considero espectaculares”. En esa línea, el extitular del BCRA se refirió a los últimos datos de mercado laboral que publicó el INDEC, y confió en que la dinámica negatica “se revierta” en los próximos trimestres. “Si uno mira el REM, en las proyecciones del producto se estima un crecimiento del 1% por trimestre. Si eso se mantiene hasta el fin del mandato, tendríamos una presidencia con una economía 20% más grande después de 15 años de estancamiento. Es bastante implausible que una economía que crece de esa manera tenga un problema de empleo”, apuntó. “Hasta el tercer trimestre del año pasado la Argentina había creado 200 mil puestos de trabajo por año, si bien los últimos datos fueron más flojos. Esperamos que el último aumento de la tasa de desempleo sea algo transitorio y se revierta por el propio proceso de crecimiento”, agregó. Sobre el crecimiento de la informalidad, detalló: “Se dio una migración de formalidad a trabajos independientes, que no es algo estrictamente argentino, cambió el mercado en todo el mundo. Se está reflejando este cambio en las modalidades laborales”. Al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar con otras privatizaciones de empresas públicas, el ministro no descartó la posibilidad e hizo foco en lo que sucede con una compañía en particular. “Aysa, Transener y Belgrano cargas ya están aprobadas. No hay decisión tomada sobre si vamos a incorporar más, hay algunas que consideramos más problemáticas que capaz estaría bueno agregar”, respondió. “Con el Belgrano Cargas se da una situación extraordinaria: queremos privatizarla y al mismo tiempo hay un negocio que quiere usar esos trenes, la minería, y eso hace que haya mucho más intereses de participantes, se da un círculo virtuoso. Esa privatización es una de las grandes reformas estructurales que hemos hecho, subrayó. Por último, Sturzenegger aseveró que seguirá pasando la “motosierra” por el Estado. “La tarea de la motosierra y del ordenamiento es una tarea continua, no es una tarea esquemática. Hay áreas donde encontramos que sobra gente y nos enfocamos en eso, tenemos muchísimo para eficientizar. Cada peso que ahorramos del Estado es un peso menos que le cobramos a la gente de impuestos. Vamos a seguir con la misma intensidad y obsesión del primer día”, concluyó.