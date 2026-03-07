El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante una cumbre en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su “ayuda”. El mandatario realizó este anuncio durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’, un encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha, entre los que estuvo Javier Milei, a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia. “En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región”, declaró Trump durante un discurso antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición. La esencia del acuerdo, dijo Trump, es “el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir” a los cárteles.“De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, expresó el mandatario estadounidense. Trump prometió que atacará las redes del narcotráfico incluso “con más intensidad” de la que tuvo la campaña contra supuestas narcolanchas en el Caribe durante las semanas anteriores a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en un operativo estadounidense el pasado 3 e enero en Caracas. En el mismo discurso, el mandatario señaló que México es el “epicentro de la violencia de los carteles” y se burló de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitada a la cumbre porque, dijo, ha rechazado la ayuda estadounidense para combatirlos. Los asistentes a la cumbre, además de Milei, fueron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión. Además, el estadounidense se refirió a la situación en Cuba y aseguró que la isla se encuentra en “sus últimos momentos de vida”. “No tienen dinero, no tienen combustible. Tienen un mal régimen, que ha sido malo por mucho tiempo”, afirmó el magnate republicano, quien advirtió que la isla “pronto vivirá un gran cambio”. NOTICIA EN DESARROLLO.