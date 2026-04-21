Este miércoles será la asamblea de VALO, donde el FGS de la ANSeS tenía el 7% y ahora pasó al 14%, por lo que esperan que suceda lo mismo que pasó en Byma: que pidan voto acumulativo, de modo de poder incluir a un síndico titular en la comisión fiscalizadora, que no prosperó en Byma y en VALO esperan hacer lo mismo. “El Banco recibió una notificación del accionista FGS-ANSeS por la cual dicho accionista informó su decisión de votar por el sistema de voto acumulativo en los términos de los artículos 263 y 289 de la Ley N° 19.550 para la elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes”, reveló en una nota a CNV. La novedad ahí es que Juan Nápoli dejará la presidencia en manos de su hermano José, quien era el accionista individual mayoritario, ya que el grupo de los Napóli tiene el 40% del banco. Juan, en tanto pasará a ser vicepresidente y se ocupará de las relaciones institucionales y de todo lo concerniente con la política, al punto que ya fue reelegido en Adeba. En tanto que José se concentrará en la mesa y en las operaciones. Como cuando Jorge Brito padre en el Macro se encargaba de las relaciones institucionales y políticas, mientras Ezequiel Carballo se ocupaba de la mesa. Norberto Mathys, quien era el vicepresidente de VALO, ahora pasará a estar a cargo de toda el área de Paraguay. Se produjo la desvinculación del Gerente de Finanzas de VALO, Fernando Urso. Asimismo, el Directorio designó, con carácter interino a Fernando Bava a cargo de la Gerencia de Finanzas. Finalmente, el Directorio designó a Macarena Ruiz a cargo de la Gerencia de Modernización y Producto. Cristian Navarro ha comenzado a ejercer el cargo de Gerente General y CEO del Banco de Valores, y designó a Manuel Azcárate para que, en forma interina y por el plazo de 6 meses, asuma el cargo de Gerente de Riesgos Integrales.