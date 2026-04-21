Stellantis avanza con la llegada a la Argentina de Leapmotor, su marca china de autos eléctricos. El grupo europeo ya asignó los concesionarios que conformarán su red comercial en el país. No es un dato menor: la cobertura territorial lo más amplia a escala nacional es uno de los atributos competitivos con los que busca diferenciarse de las demás marcas chinas que se venden en el mercado local. Stellantis ya definió que se tratarán de 11 grupos económicos, que tendrán 12 puntos de venta y 22 de posventa. “Estaremos presentes en las principales ciudades estratégicas para el público al que apuntamos con Leapmotor gracias a nuestra alianza con grupos que ya trabajan con marcas de Stellantis desde hace años”, dijo Pablo García Leyenda, director comercial de Stellantis Argentina. “Esto permitirá a los clientes de Leapmotor tener la seguridad de una red preparada para asistirlos durante todo el proceso: antes, durante y después de la compra -agregó-. En términos de puntos de ventas, Leapmotor Argentina comenzará con 12 ubicaciones estratégicas y en los mercados de mayor volumen para el lanzamiento a mediados de año y, en la siguiente etapa, para finales del primer trimestre de 2027, llegaremos a todo el país”. García Leyenda completó que, en posventa, ya para el lanzamiento habrá “óptima cobertura” gracias a 22 puntos de servicio “repartidos de manera bien federal”. Los concesionarios elegidos son Alizze (del grupo Bevacqua, en CABA); Northstella (Cassano; Pilar y GBA); SVA (Cini, CABA); Le Mans Automóviles (Leston; Quilmes); Grand Benoit (Lorenzo; Mendoza); Damville (Prieto; Haedo); Deca Eléctricos (Quijada; Rosario y Santa Fe); Auto Volt (Russonielo; Tigre); Avant (Tagle; Córdoba); Gomafe (Trepat; Tigre); y Tech Drive (Collia; CABA). Fabricante de dos de los tres vehículos más vendidos de la Argentina -Fiat Cronos y Peugeot 208-, Stellantis es la automotriz líder del mercado local. En 2025, vendió al público un total de 176.876 unidades entre sus marcas Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep y RAM, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Fueron el 28,9% de los 612.178 patentamientos que se registraron el año pasado. El grupo, conformado en 2021 tras la fusión entre FCA Automobiles (Fiat-Chrysler) y PSA (Peugeot-Citroën), compró en 2023 el 51% de Leapmotor, start-up china fundada en 2015. Pagó u$s 1500 millones por esa participación. De la mano de Stellantis, “Leap” -como la llaman internamente- aceleró su expansión global. En 2024, conformaron con ese objetivo una sociedad conjunta, Leapmotor International. En América del Sur, ya se vende en Chile, Uruguay y Brasil. El año pasado, Stellantis confirmó su llegada a la Argentina. Durante el verano, en el Summer Car Show que la automotriz europea organizó en la Costa, hizo la avant premiere de los dos primeros modelos que venderá en el país: el B10 (un SUV del segmento C) y el C10 (un SUV del segmento D). Ingresarán gracias al cupo de importación de 50.000 unidades sin arancel que el Gobierno habilitó para vehículos de motorización híbrida y eléctrica con valor FOB de hasta u$s 16.000. Fue, precisamente, esa medida la que hizo que acelerara la venta de vehículos eléctricos -y de marcas chinas, en particular- en el mercado local. En el primer trimestre, los vehículos electrificados que vendieron las automotrices a escala mayorista crecieron 2274,6% interanual, a 9237 unidades, de acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). En tanto, en marzo, las marcas que integran la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa) alcanzaron una participación de mercado histórica, del 13% de los patentamientos. De ese total, las de más ventas son chinas: BYD y BAIC. La apuesta de Stellantis con Leapmotor es fuerte. “Con Leapmotor, queremos buscar entre un 2% y un 3% del mercado. A régimen anual, unas 1800 unidades”, anticipó el CEO local del grupo, Martín Zuppi, en diálogo con este cronista a inicios de año. “No venimos a probar qué pasa: es una apuesta grande, para hacer número”, enfatizó. En esa misma entrevista, Zuppi explicó por qué es vital la expansión de la red comercial de Stellantis. “Hay una gran ventaja para Stellantis y Leap que no tienen otras marcas chinas en la Argentina: cuando compres un Leap, vas a tener el respaldo de una compañía como Stellantis -aseguró-. Esto es que, si me compro un Leap en Buenos Aires y tenga un problema en Jujuy, voy a poder ir a un concesionario de Stellantis y lo pueda resolver. Es una ventaja que otras marcas chinas, por lógica, no van a tener porque sus redes son más acotadas”. Esas 1800 unidades a las que apunta Stellantis con Leapmotor será, apenas, el volumen inicial. El gran salto se dará a partir del año que viene. En 2027, la planta del grupo en Goainia, Brasil, iniciará la producción de modelos de la marca. Es decir, no hará falta cupo para que entren sin arancel, ya que se tratará de vehículos fabricados en el Mercosur.