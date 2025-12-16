Javier Milei recibió este martes al presidente electo de Chile, José Kast, en Casa Rosada. Desde Balcarce 50 destacaron que “la elección de nuestro país como primer destino internacional a cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

Al término del encuentro, Milei se acercó a la reja que separa el Palacio de Gobierno y la Plaza de Mayo y declaró: “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”.

Además, se confirmó que Milei asistirá a la ceremonia de transmisión del mando presidencial, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo. De la reunión también participaron la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Desde Presidencia destacaron que, en esta primera reunión, ambos mandatarios establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones, y cooperación en sectores clave de la economía .

“Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”, profundizó el comunicado oficial.

Por su parte, señalaron que los principios rectores que “guiarán” la nueva etapa en el vínculo bilateral serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”.

Tras el encuentro con Milei, Kast se retiró rumbo al Hotel Intercontinental a cumplir con el segundo tramo de la agenda: un almuerzo con empresarios argentinos con el fin de profundizar sobre los ejes de su gobierno.

En este sentido, un rol esencial lo podría jugar el secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien repartió su infancia entre Buenos Aires y Santiago de Chile, entre otros destinos adónde se trasladaba con su padre diplomático.

José Daza, viceministro de Caputo, es uno de los nombres que suena para sumarse al equipo económico de Kast.

Según trascendió, Kast elogió especialmente “la defensa férrea” que profesa Karina Milei al jefe de Estado argentino, a quien en el video oficial de difusión del encuentro, se la escucha expresar un caluroso “Felicitaciones, una alegría muy grande” al recibir al electo presidente de Chile.