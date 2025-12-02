En esta noticia Jubilados y pensionados: cuánto cobran en diciembre

Diciembre 2025 se convierte en uno de los meses más importantes para el calendario previsional argentino. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, basado en la variación del IPC de octubre.

Además, se mantiene el bono extraordinario de $ 70.000 para un grupo específico y los valores de la Tarjeta Alimentar siguen sin cambios.

Este esquema combina incremento de haberes, medio aguinaldo y refuerzos, lo que genera gran expectativa sobre los montos finales y quiénes acceden a cada beneficio.

Jubilados y pensionados: cuánto cobran en diciembre

Los jubilados y pensionados del SIPA reciben el aumento del 2,34% y el medio aguinaldo. Para quienes perciben la mínima, se suma el bono de $ 70.000, lo que eleva el ingreso total a $ 581.319,38.

PUAM : $ 479.055,50 con aumento, bono y aguinaldo.

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,56.

PNC madre de siete hijos: equiparada a la mínima, también llega a $ 581.319,38.

En cambio, los jubilados con el haber máximo no reciben el bono, pero sí el aumento y el aguinaldo, alcanzando $ 3.440.695,38.

Asignaciones familiares y universales

Las asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del seguro de desempleo también suben un 2,34%.

Es oficial | ANSES confirmó todos los aumentos y bonos que se pagan en diciembre 2025

Los valores varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con montos que van desde $ 61.252 hasta $ 12.892 por hijo, además de importes especiales por discapacidad, nacimiento, matrimonio y adopción.

La AUH y la Asignación por Embarazo se fijan en $ 122.492 en la zona general y $ 159.240 en la Zona 1. Para hijos con discapacidad, los montos ascienden a $ 398.853 y $ 518.509 respectivamente.

Tarjeta Alimentar: montos sin cambios

La Tarjeta Alimentar mantiene los valores vigentes:

Un hijo o embarazo : $ 52.250.

Dos hijos : $ 81.936.

Tres o más hijos: $ 108.062.

Aunque no se actualizan con el 2,34%, se suman al incremento de AUH y AUE, lo que mejora el ingreso total de los hogares.

¿Quiénes reciben más refuerzos?

Los grupos con mayor variación en diciembre son: