Festejan los jubilados | Recibirán un bono extraordinario de $ 1.7 millones en diciembre: cuándo cobran Fuente: Archivo

Con la llegada de fin de año y un contexto económico desafiante, el Gobierno de Córdoba anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer los ingresos de los jubilados y pensionados provinciales.

Entre los puntos más destacados se encuentra el monto que percibirán este mes, que supera ampliamente el promedio nacional.

Todos estos jubilados recibirán $ 1.7 millones en diciembre

El Gobierno provincial confirmó que los jubilados y pensionados de Córdoba percibirán en diciembre un ingreso promedio de $1.712.862, gracias al cobro del aguinaldo y los haberes que mensuales.

De tal modo, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba confirmó que el segundo aguinaldo se cobrará el día lunes 22 de diciembre, mientras que el cobro jubilatorio será el 30 de este mes.

Asimismo, el organismo entregará el bono bimestral de $ 100.000 para quienes perciben asignaciones de hasta $ 1.300.000. Se otorgará el lunes 15 de diciembre y servirá como refuerzo para aquellos que se encuentran en dicha escala.

Jubilados de ANSES: qué día cobra cada grupo en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cómo será el calendario de pagos para jubilados y pensionados durante el mes de diciembre y se confirmó que, tal como ocurre habitualmente, las prestaciones se emitirán según el último número del DNI.

En tanto, los jubilados que cobren sus haberes en ANSES cobrarán conforme al siguiente calendario:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por hijo: cuándo cobran

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo percibirán los haberes mensuales en las siguientes fechas: