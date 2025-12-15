El Gobierno anunció un cambio en la actualización de la banda cambiaria, que pasará a seguir la inflación del INDEC desde enero de 2026, y anticipó un sendero de acumulación de reservas , pese a que el ministro de Economía Luis Caputo había dado a entender que la posibilidad de acceso al mercado le restaba importancia al refuerzo para el BCRA.

Tras conocerse la noticia, la directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) Julie Kozack se pronunció sobre la medida: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento”.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”, agregó la portavoz del organismo sobre el diálogo con los funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

