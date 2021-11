Juan Grabois y la grieta en el Gobierno: "Cristina no es el futuro"

"Cristina Kirchner no creo que sea el liderazgo del futuro". Con esa frase, el dirigente social Juan Grabois rechazó una posible candidatura de la vicepresidenta para las elecciones 2023. Además, dijo que no votará al presidente Alberto Fernández si va por la reelección.

Pocas semanas antes de las PASO, Juan Grabois causó malestar en el oficialismo al reconocer que "me hace ruido la fortuna de los Kirchner. Creo que la regeneración de la política necesita de un voto de simplicidad de vida".

Llamativamente, horas después Grabois se arrepintió de sus dichos. Y publicó una extensa carta en Facebook donde habló del patrimonio de Cristina y Máximo Kirchner, compuesto en buena medida de bienes inmobiliarios, como típica de la "burguesía argentina".

Grabois contra la reelección de Alberto Fernández

Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) explicó por qué no votará a Alberto Fernández si se postula para una reelección como presidente en 2023.

"No estoy entusiasmado con la dirigencia del Frente de Todos. No me siento representado por ninguna de las alas preponderantes en el Gobierno. No salto en una pata. Deben aparecer liderazgos nuevos", se sinceró el líder de Patria Grande, que forma parte del FdT, en diálogo con Luis Novaresio por A24.

Hace pocos días, Juan Grabois se mostró crítico a la renegociación de la deuda con el FMI y planteó sus condiciones para acompañar al Gobierno en un eventual acuerdo.

"Frente a un plan plurianual de garantías para el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber un plan plurianual para el pueblo que incluya el salario básico universal para 9 millones que no tienen un ingreso formal y no superan la línea de indigencia", exigió.

Grabois, cuyo frente tiene presencia en la Cámara de Diputados y en el Ministerio de Desarrollo Social, advirtió que si el Gobierno no avanza en ese sentido, "no cumpliremos con la disciplina de bloque".

