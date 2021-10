Juan Grabois: "Me hace ruido la fortuna de los Kirchner"

"A mí me hace ruido, a la base no", dijo el dirigente social de la CTEP Juan Grabois al referirse a la fortuna de la familia Kirchner. "Creo que la regeneración de la política necesita de un voto, no de pobreza, pero sí de simplicidad de vida", opinó en una entrevista esta mañana.

En diálogo con Radio con Vos, el referente social dejó en claro que no le gusta que "haya políticos ricos", y aseguró que charló del asunto con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y con su hijo Máximo.

Sin embargo, el referente de la CTEP recalcó que el asunto " no es un tema de la agenda de la gente ; que está pensando en tener un techo, trabajo, salud, y no en estas cosas". En este sentido, consideró que "es parte del divorcio de la agenda de los políticos con la gente. Es un tema del morbo de buscar siempre la parte oscura, la parte negativa".

Asimismo, Grabois admitió: "No pienso que esté mal tener un patrimonio importante", para luego plantear que "los políticos que se admiran como Merkel o Biden tienen patrimonios superiores a los de Argentina y nadie los investiga demasiado".

A propósito de la composición del patrimonio de la familia Kirchner, compuesto en buena medida de bienes inmobiliarios, Grabois la describió como típica de la "burguesía argentina".

El patrimonio de los Kirchner

La vicepresidenta y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, declararon recientemente ante la Oficina Anticorrupción (OA) su patrimonio correspondiente al 2020.

Cristina Kirchner informó un patrimonio total de $ 16.463.095 , integrado principalmente por la herencia recibida de Néstor Kirchner.

El monto representa un aumento del 69% respecto de los $ 9.761.186 que informó el año pasado. Sin embargo, si se descuenta la inflación del año el incremento real fue del 24,2% .

En tanto, el líder de La Cámpora declaró un patrimonio de $ 400 millones en 2020 , lo cual representa un incremento del 37% en comparación con el año anterior, en línea con la tasa de inflación registrada durante ese período.

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados declaró ante la Oficina Anticorrupción una herencia de u$s 2.848.072 repartidos en dos plazos fijos en el país, el mismo monto que viene repitiendo en sus presentaciones de los últimos años.

Durante el año pasado, Kirchner incrementó su patrimonio en $ 69 millones debido a la devaluación del peso.