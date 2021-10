Grabois arrepentido de criticar la fortuna de Cristina: qué dice su llamativo pedido de disculpas

Luego de que el dirigente social Juan Grabois dijera en una entrevista que le "hace ruido" la fortuna de la familia Kirchner porque "la regeneración de la política necesita de un voto, no de pobreza pero sí de simplicidad de vida ", el

este publicó un extenso mensaje en el que rectificó sus dichos .

En una publicación compartida a través de la red social Facebook, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) manifestó que toda desigualdad le hace ruido y esa es la razón por la cual milita: " Me hacen ruido mis propios privilegios. Me hace ruido este sistema . Me hace mucho ruido la mala leche de la prensa", disparó Grabois.

Juan Grabois: "Me hace ruido la fortuna de los Kirchner"



Respecto a sus dichos sobre la fortuna de la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, el dirigente se disculpó con ambos "y con todos los compañeros del campo político-social" .



No obstante, Grabois remarcó que igualmente sostiene diferencias con los Kirchner porque, mientras que él plantea "una perspectiva poscapitalista y antiextractivista ", la actual vicepresidenta sigue creyendo en un sistema capitalista, aunque uno "en serio, con una fuerte industria nacional y regulaciones estatales que combine crecimiento económico con inclusión social", según el dirigente.

"No es mi perspectiva" , se diferenció el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el CTEP, aunque luego agregó que considera que la perspectiva de la vicepresidenta " es infinitamente mejor que el neoliberalismo y permite mejores condiciones para avanzar en la construcción de un humanismo revolucionario dónde seamos humanamente diversos, pero socialmente iguales".

Luego, Grabois destacó la "integridad humana y la lealtad política" de Cristina Kirchner y consideró que la política expresada por ella es la que "menos ruido" le hace ya que, según su perspectiva, se identifica más con el "ideario" de su generación y del Frente Patria Grande.

"Durante los peores momentos de la persecución desatada contra Cristina, pusimos la cara por ella porque sabíamos que querían y todavía quieren llevársela puesta para domesticar el movimiento nacional, popular y latinoamericano", denunció Grabois en su misiva.

El dirigente popular agregó, además, que cree en "su honestidad" y que por eso se presentó en Comodoro Py cuando Fernández de Kirchner tuvo que declarar: "Lejos de mí sumarme a la sinfonía de los que ocultan sus intensiones inconfesables promoviendo sistemáticamente agresiones en su contra con cualquier argumento que les venga bien", disparó Grabois.

Finalmente, volvió a recordar que todas las desigualdades le "hacen ruido" , remarcando que incluso sus propias condiciones de vida le recuerdan su posición de privilegio: "Me hace ruido el oro ensangrentado que adorna más de una Iglesia. Me hace ruido este país, su sistema político, su dirigencia político, social y sindical entre la que me incluyo ".

En este punto, disparó contra las élites nacionales: "Pero sobre todo me hace ruido el poder ingobernable de las élites que manejan el país entre bambalinas sin nunca poner la cara, sin que los vote nadie, que tratan de ablandar o comprar a cuanto dirigente despunta y la odian a ella porque con ella no pudieron ".

Además, en defensa de la actual vicepresidenta y sus dos gobiernos anteriores, agregó: "Cristina, al menos por ahora, hizo infinitamente más que nosotros por los laburantes, la juventud y los humildes liderando un proceso de ampliación de derechos que nunca debemos olvidar ".