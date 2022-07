Alberto Fernández, en medio de la suba del dólar blue: "Tengo que luchar en contra de los que especulan"

Alberto Fernández aseguró este miércoles que "para los que están preocupados, ni la obra pública ni la vivienda se va a paralizar por nada". El mandatario participó de un acto de entrega de viviendas en Avellaneda junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi .

"Vamos a seguir construyendo casas, y vamos a seguir haciendo los caminos, las cloacas, las obras hídricas que hacen falta en la Argentina" , lanzó el Presidente en en medio de la corrida del dólar blue que superó los $ 300 hoy y tocó los $ 315.

Y agregó: "Me acordé que en campaña dije algo que sigo creyendo: mi mayor anhelo no es ser el mejor presidente sino ser el presidente del mejor país del mundo. Eso es lo que sueño. Sé que tengo que poner mi mayor esfuerzo y luchar contra los que especulan y hacen las cosas más difíciles".

¿Qué dijo Alberto Fernández hoy?

Fernández estuvo presente en la entrega del crédito para la Casa Propia número 60.000 y expresó que "no hay momento más grato que el momento en que uno ayuda a una familia a tener un techo porque hoy en día tener un techo propio es un derecho humano, un derecho que todos deberían tener" .

Además de la suba del dólar blue, la jornada estuvo marcada por protestas sociales en todo el país s y el reclamo del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien reclamó nuevamente por la aplicación del Salario Básico Universal (SBU).

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez), junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi), entrega el Crédito #CasaPropia número 60.000 para la construcción de viviendas, en Avellaneda. https://t.co/e1jqjVZDC1 — Casa Rosada (@CasaRosada) July 20, 2022

Durante el acto de entrega de créditos para la construcción de la Casa Propia, el mandatario resaltó que desde el Gobierno nacional deben "trabajar incansablemente para que casa uno tenga un techo digno" y hasta que ese objetivo no se cumpla no pueden "estar tranquilos".

"Son momentos muy difíciles en el mundo, momentos trágicos, donde muchos nos enfermamos, donde muchos perdimos familiares y seres queridos, donde se desata una guerra que trastoca toda la economía. Todo eso pasa, pero no hay que olvidar que no todo es lo mismo" , dijo el mandatario y reafirmó la necesidad de un Estado que se ocupe de apoyar a la población a tener su casa propia.

¿Qué dijo Juan Grabois hoy?

En un acto que encabezó hoy, el dirigente social Juan Grabois criticó a la CGT por no salir a la calle cuando hay una sector amplio de trabajadores que "no tienen ninguna protección" y que están "cayendo en la indigencia".

Además, Grabois se refirió a Alberto Fernández y expresó: "No es tan difícil Alberto. ¿Para que te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática" . En esta línea, sostuvo que "si no hay para salir de la pobreza, salgamos de la indigencia".

" Si no te gusta el salario universal, salí e inventá otra cosas. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina ", advirtió el dirigente social.