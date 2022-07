Para The Wall Street Journal "Argentina se encamina a otro crack" y pide a Joe Biden que niegue ayuda económica por vínculos con Irán

El portal norteamericano de economía y finanzas The Wall Street Journal advirtió por el " riesgo de crack" al que se encamina Argentina al no poder cumplir con los compromisos de reformas acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e instó a la administración de Joe Biden a "evaluar" la solicitud de desembolso por U$S 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ante la sospecha de vínculos con Venezuela, Irán y Rusia.

"El Fondo dice que el programa de estabilización y crecimiento que elaboró con Guzmán (Martín) sigue en marcha. Pero los temores generalizados de que se avecina una fuerte devaluación del peso, junto con una mayor inflación, sugieren lo contrario. El país podría encaminarse hacia otro colapso" , apuntó Mary Anastasia O'Grady en su columna de publicación semanal.

The Wall Street Journal alertó por un nuevo crack para la economía argentina

La autora, quien tildó a la Argentina de ser "el holgazán más notorio del mundo" , repasó también la instancia de renegociación que emprendió el ex titular de la cartera de Economía con acreedores privados.

"La reprogramación de marzo de la deuda del FMI no fue la primera vez que Guzmán compró más tiempo para que el holgazán más notorio del mundo pagara lo que había pedido prestado" , dijo O'Grady.

Además, detalló: "En agosto de 2020, dirigió una reestructuración de unos U$S 65.000 millones en deuda soberana de importantes tenedores de bonos como Fidelity Management & Research Co., Monarch Alternative Capital LP, VR Capital Group, Greylock Capital Management y Pharo Management LLC" .

En tanto, al ahondar en la nueva gestión de la mano de Silvina Batakis, The Wall Street Journal la referenció como "una aliada" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "y su facción de extrema izquierda dentro de la coalición gobernante Frente de Todos", lo que "no resulta tranquilizador".

"El currículum de la Sra. Batakis no es tranquilizador. Ella es una exministra de Economía de la provincia de Buenos Aires (2011-15) que dejó a su sucesor con las arcas vacías y lo obligó a acudir al gobierno federal en busca de ayuda de emergencia para pagar los salarios de los empleados públicos" , continuó la autora.

The Wall Street Journal tildó a Silvina Batakis de ser una "aliada" a Cristina Fernández

"Los argentinos no se salvarán de otra ronda de hiperinflación" y el pedido a Joe Biden para que "evalúe" el préstamo del BID





O'Grady consideró que el programa de "facilidad de pagos extendidos" que obtuvo Guzmán "sólo los retrasó" hasta la segunda mitad de 2026, de tal forma que "no salvará a los argentinos de una hiperinflación".

Para The Wall Street Journal el acuerdo que selló Martín Guzmán con el FMI no evitará una hiperinflación

"Pero eso no salvará a los argentinos de otra ronda de hiperinflación impulsada por 'expertos' del Gobierno que creen en la teoría monetaria moderna, que postula que imprimir dinero para pagar facturas no tiene por qué causar inflación si las tasas impositivas son lo suficientemente altas" , fustigó.

En la misma línea y con sólo una semana de diferencia, la autora redobló la apuesta y en un nuevo artículo instó ahora al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a "evaluar" los vínculos que unen a la Casa Rosada con Irán, Venezuela y Rusia , para poder dar curso a la solicitud de desembolso por U$S 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

The Wall Street Journal instó al Tesoro norteamericano a evaluar la solicitud de crédito por U$S 500 millones del BID a la Argentina

"Si Argentina está jugando con Irán, eso debería ser de interés para el Departamento del Tesoro. Estados Unidos posee el 30% del Banco Interamericano de Desarrollo y por ello debe hacer cumplir las sanciones, pero también ejerce poder sobre los retiros de préstamos bancarios", apuntó.

Además, de cara al encuentro que mantendrá el presidente Alberto Fernández con Joe Biden el próximo 26 de julio, O'Grady insistió en que el país "no clasifica" en los parámetros de competencia, a lo que sumó "el esfuerzo menos que honesto para proteger el hemisferio occidental" del alcance de Caracas, Teherán y Moscú.

Joe Biden recibirá a Alberto Fernández el próximo 26 de julio

"En esa competencia, el crédito argentino no clasifica. Tampoco su asistencia en materia de seguridad, como demuestra el avión varado. Mientras Buenos Aires esté haciendo un esfuerzo menos que honesto para proteger el hemisferio occidental del alcance de Venezuela, Irán y Rusia, la administración de Biden debería simplemente decir que no" , sentenció.

