"¿Para qué te pusimos ahí, Alberto Fernández?", el duro reclamo de Juan Grabois en marcha piquetera

Movimientos sociales alineados con el Frente de Todos realizaron hoy una serie de protestas en todo el país en reclamo de la implementación del Salario Básico Universal, ocasión en la cual el líder del MTE, Juan Grabois, cuestionó a la CGT por no salir a las calle cuando "hay un sector cada vez más amplio de los trabajadores que no tiene ninguna protección y están cayendo en la indigencia".

Organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , integrada -entre otros- por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) , se congregaban en distintos puntos y accesos a la Ciudad. Las principales manifestaciones se hicieron en AMBA, específicamente, en el Puente Pueyrredón y en el Puente Saavedra.



El referente social, advirtió también al presidente Alberto Fernández: "No es tan difícil Alberto. ¿Para que te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática". "Es muy sencillo el reclamo, Alberto. Por lo menos no si no hay para que salgamos de la pobreza, salgamos de la indigencia", lanzó.

"Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina", enfatizó Grabois según las crónicas hechas en el lugar.

JUAN GRABOIS: "SI NO HAY REDISTRIBUCIÓN HOY VA A HABER GOBERNABILIDAD"

El referente de la UTEP dijo en declaraciones televisivas que en el Gobierno "están dormidos, están en un cumple. Ellos tienen papas fritas, tienen chizitos, tienen la torta y no se dan cuenta que la gente está cagada de hambre y que esto así no va más".

"Si no toman una medida redistributiva para la gente no hay forma de que en este país no exista gobernabilidad. No hay ninguna forma. Tienen que estar más preocupado por eso que por cómo reacciona algún especulador financiero".

Juan Grabois ante de la realización del acto en Avellaneda en reclamo del Salario Básico Universal.

El principal reclamo es la implementación de un Salario Básico Universal de $15.000, equivalente a la canasta básica alimentaria individual, para más de siete millones de personas sin ingresos fijos. La medida de fuerza incluirá cortes de ruta, asambleas y movilizaciones con puntos de concentración que alcanza a lugares como Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, La Rioja, Salta, Mendoza, Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Santa Fe.

Al ser consultado sobre cómo se podría financiar la implementación del SBU, el dirigente social respondió que "haciendo lo que siempre hace cualquier Gobierno que se presume popular: sacarle al 1%, que son las grandes corporaciones, que ganan en todas las crisis, e inyectar ese proceso de redistribución de la riqueza en los sectores más humildes".



OTROS PUNTOS DEL RECLAMO

En paralelo, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires también se presentaron las filas del Polo Obrero, que se instalaron en el Obelisco. Su líder, Eduardo Belliboni, compartió diversos encuentros, charlas y asambleas en el último tiempo con Juan Grabois. Incluso, la semana pasada ambos marcharon al mismo tiempo -aunque en puntos diferentes- en el centro porteño.

El brazo social del Partido Obrero volvió a reclamar por el bono de 20 mil pesos para precarizados, monotributistas A y B, jubilados, y la apertura de los cupos del Potenciar Trabajo . Además, piden el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil a 100 mil pesos.

Si bien los reclamos son distintos, desde el Polo Obrero aclararon que su movilización de hoy también estuvo nucleada dentro de la convocatoria de las organizaciones de Grabois: "Aún sin acordar con la propuesta del Salario Social que reclaman los compañeros del MTE, creemos que es un avance que se sigan sumando más compañeros a la lucha contra el ajuste".