Joseph Stiglitz, el preferido de Cristina Kirchner, contra Máximo: "El FMI no pide ajuste ni austeridad"

Joseph Stiglitz dijo que el acuerdo entre la Argentina y FMI marca un precedente en materia de reestructuración de deudas. "El Fondo no insistió en la austeridad, como suele hacer. Y eso sienta un precedente", señaló.



Stiglitz, el economista favorito de Cristina Kirchner, planteó que "el acuerdo le da a la Argentina espacio para continuar con su recuperación económica", en un artículo publicado en la revista Foreign Policy.

Así, Stiglitz se puso en la vereda de enfrente de Máximo Kirchner, quien presentó su renuncia como presidente del bloque oficialista en Diputados con una extensa carta de rechazo al acuerdo firmado por el presidente Alberto Fernández con el Fondo.

¿La razón? Considerar, precisamente, que el programa propone ajuste. "Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de 'beneficios'", planteó.

"El FMI debe recapacitar y ponerle más condiciones a la Argentina": el lapidario editorial de Financial Times



¿Qué es window dressing? la técnica que el FMI usa con la Argentina según Juan Carlos de Pablo



Por qué "Argentina es adicta a la deuda y el FMI es su dealer", según el duro análisis del Washington Post



La crisis en el Gobierno que generó el hijo de Cristina Kirchner, quien habría tratado de evitar el portazo, tiene consecuencias insospechadas todavía, especialmente porque la vicepresidenta todavía no habló sobre los términos del entendimiento con el FMI.

De hecho, tal como adelantó El Cronista, hay debate abierto en la Casa Rosada sobre la conveniencia de que Alberto rompa con Cristina para asegurar la continuidad de su gestión de cara a una eventual reelección en 2023.

Por qué el acuerdo entre el FMI y la Argentina es histórico según Stiglitz

Joseph Stiglitz, el premio Nobel y tutor del ministro de Economía Martín Guzmán, aseguró que "el acuerdo argentino le da la esperanza a otros países endeudados de que pueden recurrir al FMI sin que les imponga una austeridad perjudicial y otras condiciones contraproducentes".

No es la primera vez que Stiglitz habla a favor de lo que considera una "milagrosa" recuperación de la economía argentina. Aunque luego tuvo que retractarse por haber 'olvidado' a la inflación, uno de los factores que pone en jaque la micro y la macro.

"El gobierno de la Argentina, con sus economistas bien preparados, insistió en que la austeridad es contractiva , algo que debería parecer obvio para cualquiera que haya tomado un curso elemental de macroeconomía ", señaló el economista.

Stiglitz lamentó que "en el mundo al revés en el que vivimos, hay una escuela de pensamiento que argumenta que las políticas contractivas pueden ser expansivas".

Su postura está a contramano de lo que señalan economistas locales, de Juan Carlos de Pablo ("dice huevadas") a Federico Sturzenegger, que en un largo hilo de Twitter le retrucó punto por punto.

Incluso Stiglitz quedó en la vereda de enfrente de Máximo Kirchner, quien presentó su renuncia como presidente del bloque oficialista en Diputados con una extensa carta de rechazo al acuerdo firmado por el Gobierno con el Fondo.

Joseph Stiglitz es el mentor del ministro de Economía Martín Guzmán





El terremoto político que generó el gesto del hijo de Cristina Kirchner, quien habría tratado de evitar el portazo, tiene consecuencias impensadas. De hecho, hay debate abierto en el Gobierno sobre la conveniencia de que Alberto









El economista analizó la respuesta del gobierno argentino a la problemática inflacionaria: "Por lo general, hay tres preocupaciones sobre la inflación: primero, se volverá desbocada o hiperinflación; esto no está sucediendo. En segundo lugar, destruirá el crecimiento económico. Pero como hemos señalado, el crecimiento ha sido fuerte en 2021".

"Y finalmente, la inflación puede aumentar la pobreza entre aquellos cuyos ingresos no se mantienen al día con los aumentos de precios. El Gobierno ha aumentado los programas contra la pobreza, como las transferencias de efectivo, y ha tomado otras medidas para abordar este problema", puntualizó Stiglitz.

A su criterio, "la Argentina ha podido recuperarse hasta ahora de la destrucción económica de la administración anterior en parte porque tenía un alto nivel de experiencia en la mesa de negociaciones".

En este sentido, ponderó el conocimiento argentino "en macroeconomía, reformas de políticas estructurales y reestructuración de la deuda, ventajas que muchos otros (países) no tendrán".

"Habrá una serie de eventos imprevistos, políticos y económicos, nacionales e internacionales, a los que el gobierno argentino tendrá que responder. Habrá desacuerdos sobre la mejor manera de hacer esto, tanto dentro de la Argentina como entre la Argentina y el FMI", advirtió.

De todas formas, se mostró optimista porque "en los próximos años, ambas partes mantendrán el espíritu de cooperación y compromiso de este acuerdo con el crecimiento compartido y la reducción de la pobreza".

"El gobierno de (el presidente Alberto) Fernández, en colaboración con el FMI, ha honrado estos compromisos, dentro de las capacidades muy disminuidas generadas por la Covid-19 y las políticas económicas fallidas anteriores, con dignidad y respeto", concluyó Stiglitz.