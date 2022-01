"Joseph Stiglitz es un caradura que dice huevadas sobre la economía argentina", por qué Juan Carlos de Pablo destrozó al premio Nobel

Juan Carlos de Pablo dijo que Joseph Stiglitz es "un caradura" por haber elogiado a Martín Guzmán. El premio Nobel de Economía 2001 señaló hace pocos días que "la recuperación argentina es sorprendente". Incluso habló de "milagro económico" y cuestionó el plan de ajuste del FMI en plena negociación con el gobierno del presidente Alberto Fernández por un nuevo acuerdo.

Según el economista Juan Carlos De Pablo: "Los únicos que le damos pelota al señor Stiglitz somos los argentinos. Yo no me peleo con casi nadie, nunca hago una discusión personal por razones que tienen que ver con una diferencia de opinión, pero en este caso sí. ¡Es un caradura!".

Qué dijo Joseph Stiglitz sobre el martín guzmán, el gobierno y el fmi

A principios de enero, Joseph Stiglitz elogió la política económica del Gobierno : "Argentina está transitando una sorprendente recuperación gracias a las actuales políticas del Gobierno que buscan fortalecer la economía real ", sostuvo en una columna en Project Syndicate.



Bajo el título El milagro argentino del covid", Stiglitz consideró que "dado el lío que heredó el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández a fines de 2019, parece haber logrado un milagro económico".

Joseph Stiglitz y el ministro Martín Guzmán, a quien considera su discípulo

Joseph Stiglitz también sostuvo que "dado el enorme tamaño del préstamo que debe refinanciarse, un acuerdo con el Fondo que simplemente amplíe el plazo de amortización de 4 ó 5 a 10 años no es suficiente para aliviar las preocupaciones sobre la deuda de Argentina".

El Premio Nobel de Economía aprovechó la oportunidad para renovar su enfrentamiento con el FMI al recalcar que "reconoce ahora que su programa no logró los objetivos económicos que había establecido y la Evaluación Ex-Post atribuye gran parte de la culpa al gobierno de Mauricio Macri".

Y advirtió: "Si se invirtiera el rumbo con anticuados requisitos de austeridad a la Argentina, las consecuencias para el propio Fondo serían graves, entre las que se incluye la menor disposición de otros países a comprometerse con él".



Por qué Juan Carlos de Pablo dice que Joseph Stiglitz es un caradura

En una entrevista en TN, Juan Carlos de Pablo se plantó: " Lo que hizo Stiglitz fue destacar que en 2021 el PBI de la Argentina aumentó el doble que el de los Estados Unidos, pero se olvidó de decir que en el 2020 cayó el doble que el de ellos".

Agregó: " Está en la joda el tipo este . ¿Sabés cuál es el agregado? Que nadie le da pelota. Los únicos que le damos pelota al señor Stiglitz somos los argentinos y el Papa, que lo tiene en una comisión pontificia", criticó.

Durísimo, De Pablo aseguró que "un Premio Nobel puede decir huevadas". Y criticó a Stiglitz porque "ignora olímpicamente que además de las fallas en el mercado también las puede haber en el Estado. Es un irresponsable".

Juan Carlos de Pablo apuntó contra Stiglitz por apoyar un "supuesto milagro económico argentino en 2021"

Y, como en muchas otras entrevistas, De Pablo volvió a apuntar contra Martín Guzmán: "El presidente Alberto Fernández cometió el mismo error que Mauricio Macri: no tener un ministro de Economía. Martín Guzmán tiene el cargo, pero nadie cumple esa función".

"Acá no hay equipo. Acá lo que hay es un conjunto de funcionarios paralizados, un Banco Central haciendo de bombero y una Secretaria de Comercio Interior haciendo las cosas que ya conocemos ", analizó.

Qué opina Juan Carlos de Pablo sobre el acuerdo de Argentina con el FMI

J uan Carlos de Pablo también se mostró preocupado por el demorado acuerdo entre Argentina y el FMI. "La verdadera negociación es un secreto reservado, así que lo que hoy está pasando entre la Argentina y el Fondo Monetario no lo sabe nadie".

En ese sentido, reiteró su sospecha de que ni el Gobierno ni el FMI tienen apuro por llegar a un acuerdo. "La sospecha que tengo es que en esta negociación, si es que existe, y ojalá nos llevemos una sospecha agradable y se anuncie un acuerdo, es que nadie tiene apuro. Estamos en el medio del desierto y con la caramañola vacía. La pregunta es qué más nos puede pasar", analizó.

"El default con el Fondo es diferente que con un (tenedor de) título, porque ese tiene un papel que dice ‘tal día me va a pagar'. Con los organismos internacionales las cosas funcionan de una manera distinta", subrayó.

Martín Guzmán y Kristalina Giorgieva, presionados por llegar a un acuerdo entre Argentina y el Fondo

Además, precisó que "cualquiera se da cuenta de que el componente político del acuerdo del 2018 fue grandísimo, y por eso la burocracia del FMI nos quiere comer crudos", mientras que su directora, Kristalina Georgieva, "está haciendo malabares".

"En las actuales condiciones, no hay ninguna posibilidad de que la Argentina honre con los 44 mil millones de dólares (que debe). Entonces, se puede plantear lo que sea y el señor (ministro de Economía) Martín Guzmán dice que no vamos a tener equilibrio fiscal hasta el 2028. Lo que quiere decir es que no lo vamos a tener nunca", vaticinó.