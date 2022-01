Javier Milei y la "patita izquierda de la mosca": qué dijo sobre la polémica por el sorteo de su sueldo como diputado

El polémico diputado nacional Javier Milei, reconocido por sus duras declaraciones y su posición ideológica ultra liberal, generó polémica al anunciar que sorteará su sueldo como legislador de la Cámara Baja a todos los inscriptos en un sitio web habilitado específicamente para ello, el cual ya se encuentra disponible.

Frente a la noticia que el mismo funcionario público compartió a través de sus redes sociales, distintos colegas del ámbito político y usuarios de las redes sociales lo criticaron e incluso lo tildaron de "populista".

Javier Milei cumple sus promesas de campaña, por eso será el único Diputado Nacional que no va a cobrar su sueldo. Lo va a sortear todos los meses.

Así, para justificar su decisión, Milei refirió una "cuestión filosófica" detrás del sorteo de su dieta de $205.596 netos ($310.927 brutos) que asegura que llevará a cabo todos los meses para un solo ganador.

"Yo filosóficamente soy anarco capitalista", se autodefinió el diputado en diálogo con LN+, y explicó: "Hay una cuestión filosófica detrás. Si yo creo que el Estado te roba con los impuestos, yo no puedo vivir de eso, tengo una contradicción moral", recalcó Milei.

"¿Por qué se le llama al Congreso 'el Honorable Congreso de la Nación Argentina'? bueno, porque originalmente era ad honorem, pero ahora no", explicó Milei. Según el economista, él no puede renunciar al cobro de su sueldo legislativo ya que la Ley de Administración Financiera del Estado no lo permite y, además, asegura que "algunos compañeritos de trabajo" suyos no tienen intención en modificar eso.

Es por eso que, como alternativa, decidió sortear libremente su dieta a cualquier individuo que desee inscribirse en el sitio web que pide una serie de datos personales -DNI, nombre y apellido, dirección de correo electrónico, número de teléfono y fecha de nacimiento- y además muestra los de los ya inscriptos, los cuales ya son más de 460.000.

Ante esto, explicó también por qué no dona de forma directa el dinero a organizaciones o individuos que lo precisen: "Si yo la donara direccionalmente estaría haciendo caridad con el dinero ajeno", indicó.

Así, según Milei estaría alimentando la "idea de la justicia social", la cual a él no le gusta porque considera que "es la expresión máxima del populismo" . Esta es la razón por la que decidió resolver lo que él considera como un problema librándolo al azar "para que no haya discrecionalidad".

En cuanto a las acusaciones de "populismo" que recibió, el economista se diferenció al explicar que no está "regalando la plata", sino que está "devolviendo el dinero que el Estado le sacó a la gente".

¿DE QUÉ VIVE ENTONCES JAVIER MILEI?

Ante el anuncio del diputado nacional, no fueron pocos los que se preguntaron que dinero utilizará Milei para sustentarse económicamente, una pregunta que él mismo respondió asegurando que mantendrá su entrada de plata dando charlas, clases y conferencias "por todas partes del mundo" .

El mismo cuestionamiento compartió en sus redes sociales la diputada nacional de Juntos por el Cambio por CABA, Sabrina Ajmechet, quién se preguntó de qué vive Javier Milei y cómo paga sus cuentas.

Además, expresó su opinión respecto al cobro de una dieta por parte de los legisladores: "A favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Sino solo los ricos podrían hacer política , cómo pasaba en general en el S.XIX".

Sino solo los ricos podrían hacer política, cómo pasaba en general en el s. XIX

Al conocer Milei las publicaciones de la diputada, este apuntó contra ella y aseguró que "tiene un problema moral" ya que, según el economista, "parece que le gusta vivir del esfuerzo ajeno y sacar la plata a punta de pistola".

"Ella está utilizando los recursos del Estado para vivir por encima de sus posibilidades reales, porque ella vive de una fuente coactiva de ingresos y yo vivo ganándomela, sirviendo al prójimo", atacó el diputado nacional, agregando que si Ajmechet no puede generar ingresos por fuera del sector público entonces eso "demuestra que no está en condiciones de ganarse su dinero sirviendo al pueblo".

"Que viva de otra cosa, que viva de dar clases, que viva de dar libros, conferencias, si yo lo puedo hacer", disparó Milei.

Ante esto, los periodistas presentes en la mesa resaltaron que Ajmechet es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Historia por la UBA, por lo que sostener el trabajo de docente que ejercía antes de su candidatura al Congreso tal vez le requeriría un tiempo que no podría compartir con su rol como diputada para lograr una entrada de dinero estable y realizar de forma correcta ambas cosas .

Al conocer esto, la respuesta de Milei fue terminante: "Si no es tan fácil quiere decir que ella no puede validar al mercado lo que está haciendo en el sector público, por lo tanto ella es alguien que destruye riqueza".

Además, disparó contra la carrera elegida por Ajmechet y su propia profesión, preguntándose si es necesario que "por la decisión que ella tomó lo tengan que pagar otros".

E ilustró con dureza: "A ver, si yo me quiero dedicar a estudiar la patita izquierda de la mosca, algo que no le interesa a nadie, entonces le impongo a la fuerza a todos ustedes que paguen mis preferencias, eso es una locura, es conducir a una situación que es absolutamente ineficiente", reflexionó Milei terminante, sin aceptar que la profesión de historiadora de la diputada nacional de Juntos por el Cambio tal vez no le permitiría sostener su puesto en el sector público sin recibir dinero por ello.

"Si cada uno va a hacer lo que se le da la ganas sin mirar la contraparte de mercado, exigiendo que los demás paguen por la fuerza, ¿Qué va a pasar con la economía? se destruye, porque eso se llama socialismo", consideró Milei, en una llamativa frase sobre la libertad.



LA POLÍTICA FISCAL ARGENTINA

Por otro lado, al ser consultado sobre la presión fiscal argentina para el sector productivo, Milei fue terminante al asegurar que "el eje central de la decadencia argentina tiene que ver con su política fiscal".

E ilustró: "De las 17 crisis que la Argentina tuvo desde el 1900, 15 tienen origen fiscal, esta cuestión es tan grave que desde el año '50 la mitad del tiempo la Argentina vive en recesión fiscal", explicó el economista.

Y opinó que "producir en Argentina es temerario" ya que la inversión no resulta rentable y si "por esas casualidades llegás a ganar dinero, el Estado te mata a impuestos", criticó Milei.

"Encima de no tener rentabilidad y que después, si ganás algo, se pone en discusión si la plata es tuya o no, después está el problema de como lo financias, porque para financiar la inversión necesitas ahorro", indicó el economista.

Y concluyó con un golpe al ministro de Economía, Martí Guzmán: "Por eso cuando Guzmán dice que vamos a crecer sin ajustar, es falso, porque vos para invertir tenés que ahorrar, no desahorrar".