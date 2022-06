Javier Milei presentó el "programa económico motosierra": las 3 reformas que planea hacer si gana en 2023

El diputado porteño por la Libertad Avanza, Javier Milei, encabezó hoy un acto en la ciudad de Córdoba, junto con dirigentes locales y de varias provincias del país, con el propósito de reafirmar su candidatura presidencial de cara al 2023 y anunciar su programa económico "motosierra" de tres generaciones.

El economista mediático volvió a hacer una aparición pública luego de los conflictos al interior del armado político de su frente y explicó el plan de reformas que planea aplicar en caso de llegar a la presidencia.

El referente libertario le recordó a su audiencia que no solo "es importante hacer las reformas pro-mercado, también, así como nos metimos en la política, metamos la batalla cultura". "No es una o la otra: son las dos. Si no volveremos atrás", agregó.

"Necesitamos bajar el gasto público mediante el plan motosierra", añadió .

PLAN ECONÓMICO MOTOSIERRA: CUÁLES SON LAS REFORMAS QUE PROPONE JAVIER MILEI

El economista remarcó que el proceso de recuperación económica "no es instantáneo" y que "vamos a llegar a ser potencia mundial en 35 años, aunque los primeros cambios y progresos se notarán mucho antes".

Luego, comenzó a detallar sus reformas económicas divididas en una secuencialidad de " primera, segunda y tercera generación ":

REFORMAS DE PRIMERA GENERACIÓN

La primera de estas implica un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria que empuje una baja de impuestos.



Milei propuso la eliminación total de la obra pública para pasar a un sistema de iniciativa privada. Sobre las empresas públicas, a las cuales se refirió como un "aguantadero de ñoquis", dijo que deben ser privatizadas, ya que, "siempre conducen al fracaso". Como ejemplo habló del caso de YPF: "Desde que se reestatizó perdió el 90% de su valor".

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Además, la primera etapa también incluiría una flexibilización del mercado laboral para facilitar la creación de empleo en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional. Finalmente, esta implicaría también una reforma financiera en la que Milei buscaría imponer una banca libre desregulada junto a la libre competencia de divisas.

REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN

Respecto a la segunda generación, el actual diputado por La Libertad Avanza propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones, uno de los ítems que más empuja el déficit fiscal; junto a un programa de retiro voluntario de empleados públicos para achicar el Estado. Por otro lado insistió en reducir el número de ministerios a ocho.

En esta etapa Milei también comenzaría a eliminar de forma progresiva los planes sociales a medida que los beneficiarios consigan otros ingresos con trabajos en el sector privado y, a esta altura, "liquidaría" el BCRA , estableciendo un sistema similar a la banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista.

REFORMAS DE TERCERA GENERACIÓN

Finalmente, en la tercera generación de reformas el plan del liberal incluye: reforma profunda del sistema de salud con impulso del sistema privado y competitividad libre entre las empresas del sector, una reforma del sistema educativo, la aplicación de un sistema de seguridad "no invasivo" para la población y la eliminación de la coparticipación.

La convocatoria libertaria de hoy en Córdoba.

LA INTERNA LIBERTARIA

Tras el fracaso de su acto en Gerli y los cuestionamientos a sus armadores políticos, el diputado fue desafiado esta semana a una interna por el abogado liberal, Carlos Maslatón, con miras a las elecciones presidenciales de 2023.

"La forma de reflotar la campaña y darle vitalidad es admitir que en agosto del año próximo la candidatura, incluyendo la presencial se van a dirimir por las PASO y tengo intención de competir en esas elecciones como presidente", aseguró Maslatón en declaraciones recientes.



El abogado liberal, Carlos Maslatón.

Sin dar nombres, Milei se refirió hoy acerca de su estructura partidaria: "La hinchada argentina será muy maravillosa, pero por más fuerte que griten la pelota no se va a mover. Los goles los hace Messi . No se resuelve mirando cómodamente desde la tribuna, se resuelve metiéndose y mucho menos como esos imbéciles que se dedican a tirar piedras desde la propia tribuna".



En este contexto, Maslatón integra la facción "Avanzan los Aliados" (ALA), opositora a la conducción de la hermana del economista, Karina Milei, y el exasesor de prensa de Cavallo, Carlos Kikuchi; a los cuales acusa de conspirar contra el crecimiento y el desarrollo de la campaña de Milei .

Esta semana, Milei consideró que ALA "no es una agrupación", sino que "son un grupo de personas que adhieren a mi candidatura y tuitean".