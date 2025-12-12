Antes de que termine el año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una excelente noticia para un grupo de titulares.

Se trata de un plan de beneficios que abarca descuentos semanales en supermercados y farmacias -que van desde el 10% hasta el 25%-, reintegros bancarios y cuotas sin interés para compras en comercios adheridos.

Descuentos ANSES: quiénes pueden acceder al reintegro de hasta $ 40.000 y cómo funciona

Este programa aplica exclusivamente a los jubilados y pensionados que cobran sus haberes en el organismo y que buscan ahorrar en sus compras diarias.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca mejorar el poder de compra de este sector, en un contexto marcado por una canasta básica cada vez más cara.

Para acceder el programa, solo es necesario abonar con la tarjeta de débito asociada a la jubilación o pensión. No hay costos para el Estado, ya que los beneficios son financiados por comercios y bancos. El objetivo es claro: facilitar el acceso a productos esenciales con ahorros significativos.

Beneficios adicionales para jubilados y pensionados

El Banco Supervielle se sumó al programa de descuentos y para quienes cobren sus haberes en la entidad ofrece un 20% de reintegro con tope de $ 25.000 al pagar con tarjeta de débito en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

En caso de que el pago se realice con código QR la devolución máxima será de $ 15.000. Se puede combinar ambas promociones para alcanzar un total de $ 40.000. El beneficio también podrá ser usado en Coto sin tope.

Los adultos mayores también podrán disfrutar de un 50% de descuento en las farmacias los días martes. Tanto el pago con tarjeta como con QR contempla un tope de $ 6.000 cada uno y podrá accederse a una financiación de 3 cuotas sin interés.

Para las compras realizadas online en la Tienda Supervielle de Mercado Libre se ofrece un 15% de reintegro con tope de $ 10.000 los días martes y miércoles, tanto en el rubro de farmacia como supermercado. También, tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta Visa (excepto el jueves 12 que brindan hasta 12 cuotas).

Banco Nación

Los jubilados que cobre nen el Banco Nación tendrán un 5% de reintegro al pagar en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Se debe abonar con BNA+ MODO y el tope es de $ 20.000 por mes tanto para tarjetas de crédito como débito.

A su vez, sumaron remuneraciones diarias con TNA de 32% sobre el saldo de las cuentas por un valor máximo de $ 500.000.

Banco Galicia

Los beneficiarios que cobren en el Galicia acceden a un 25% de descuento en supermercados (tope de $ 20.000) y en farmacias y ópticas (tope de $ 12.000). El beneficio podrá ser usado en:

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros** sin tope. No acumulable con otras promociones.

Carrefour: 10% en todos los rubros**. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Chango Más: 10% en todos los rubros**. Tope $15.000. No acumulable con otras promociones.

*Incluye carnes. No incluye electro y marcas seleccionadas.

**No incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

Los jubilados que cuenten con una cuenta remunerada FIMA accederán a rendimientos diarios con una TNA de 33,2% sin tope.